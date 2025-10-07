元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（31）が7日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。昨夏行われたパリ五輪の開会式生中継での“騒動”に感謝した。

中川は今年3月末にNHKを退局。局アナ時代に担当したパリ五輪で印象に残った出来事を聞かれると、「いっぱいあるけど、やっぱり開会式中継を担当した時に着ていた洋服が裸に見えるって…」と自ら“裸風衣装騒動”に触れ大笑いした。パーソナリティーのパンサー向井慧も「申し訳ないんですけど、僕も中川さんのことを認識したのが（パリ五輪）。変なニュース上がってるなって」と苦笑した。

開会式の生中継で、白のジャケットにベージュのインナーを合わせた中川の衣装が「裸のように見える」とネットを中心に話題になった件で「自分的にはその事案が一番大きく残ってる感じ」と回想。当時の衣装選びについて「選手たちにぜひ金メダルを取ってほしいなと思って衣装さんと相談して、ゴールドのラメがついたインナーを着たら…」と笑った。

向井が「何てくだらないニュースなんだ」と脱力すると、中川は「私もビックリしました。現場の人もそんなこと言ってなかったので。ただ画面を通すと、なるほどなるほどと。後から思いましたけど」。騒動が自身の名前を売るきっかけになったことについては「今は感謝のきもちしかない感じではあるんですがね。結果的には」と笑っていた。