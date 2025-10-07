あのちゃん、“自分と似ている芸人”をチェックしていると告白「未来の僕」「言ってること全部共感」

世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。同番組の特別版が、10月3日（金）に放送された。

ゲストのあのが、自身に似ている“ある芸人”をチェックしていると明かし…。

【映像】あのちゃんが共感を覚える人物を告白、さらに佐久間Pの物真似も披露！

今回はゲストに、あのとテレビプロデューサー・佐久間宣行が登場。するとあのが、以前に永野が別の番組で“自分に似ている”と言っていたことを聞いたと切り出した。

あのは、「それ言われてから結構永野さんのことチェックしてて、そしたら言ってること全部共感なんです」と明かし、「マジで」と永野本人から驚きの声があがる。

そこからあのは「僕って永野なのか？」と思うようになったと続け、今回番組に出たのは「未来の自分（永野）に会うため」だと語った。

一方この話を受けた永野は、あのが武道館公演でおこなった“あること”を自宅で真似したと告白。永野のこのエピソードに共演者たちは「なんで家で!?」「めっちゃ好きじゃん」と盛り上がっていた。