【サラサクリップ 勉強応援】 10月30日 限定発売 価格：132円 【サラサクリップ 勉強応援セット】 価格：330 円

「サラサクリップ 勉強応援」ジェルボールペン 水性顔料・耐水性 ボール径：0.5mm インク色：（左より）黒、赤、コバルトブルー、レッドオレンジ、オレンジ、ミルクオレンジ、黄

【拡大画像へ】

ゼブラは、ジェルボールペン「サラサクリップ 勉強応援」を10月30日より数量限定で発売する。価格は132円。同時発売されるセットの価格は330円。

「サラサクリップ 勉強応援」は、ジェルボールペン「サラサクリップ」から、勉強に使いやすいインク色を採用し、だるまなどの縁起のいいモチーフをデザインしたもの。数量限定で販売する全ての商品に学業成就のご祈祷を行なっている。

また、同時発売するセットでは、パッケージの裏面に応援メッセージを書き込める場所があり、勉強を頑張る人へのプレゼントにも適している。

縁起のいいモチーフを印刷

セットはメッセージが書き込める

勉強におすすめのインク色