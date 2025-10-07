バイエルンで充実の時を過ごすケイン、プレミア復帰の可能性に言及「その気持ちは少し薄れてきている」
イングランド代表FWハリー・ケインがプレミアリーグ復帰への関心が薄れてきたことを明かし、バイエルンとの契約延長に前向きな姿勢を示した。イギリス『BBC』が伝えている。
ケインは2023年夏にトッテナムから加入。4年契約の折り返し地点を迎えた現在、バイエルン通算106試合103ゴールと驚異的な成績を残し、昨季には自身初タイトルとなるブンデスリーガ制覇を果たした。
トッテナムのトーマス・フランク監督は先日、ケインのイングランド帰還を望むと発言していたが、本人は「今はバイエルンに全力を注いでいる」と強調。「いつか絶対戻ると思っていたけど、今はその気持ちは少し薄れてきている。でも、決して戻らないとは言わない」と語った。
また、契約延長について問われると「そうした話が出てくれば、前向きに応じたい」とコメント。ドイツに渡って悲願の初タイトルを獲得した後も、まだここでやるべきことがあると感じているようだ。
「初タイトルをつかんだ時、どう感じるか分からなかった。やりたかったことをやり遂げたという満足感で緩んでしまうかもしれないと不安もあった」
「でも実際には、もっと上を目指そうというモチベーションになった。今年の自分を見れば、それが表れていると思う」
「トロフィーを獲った後の自分がどうなるかに興味があったけど、明らかに逆の方向に自分を追い込んだ。もっと良くなろうと、食事にもジムにもさらに気を使っている。今あるものを最大限に活かしたい」
ケインはプレミアリーグで通算213得点を記録。アラン・シアラー氏の歴代最多260ゴールまであと47点と迫っているが、バイエルンでさらなるキャリアを積み重ねる決意を固めつつある。
