ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A.T>が後場急伸し、ストップ高まで買われた。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、ジェイズ・コミュニケーション（東京都中央区）が来年１月から、自社の国産秘密分散技術のＳＤＫ「ＺＥＮＭＵ Ｅｎｇｉｎｅ」を搭載した次世代ファイル交換システム「ＲｅｖｏＷｏｒｋｓ ＺＥＮＭＵ－Ｓｔｏｒａｇｅ」を販売する予定だと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。



このシステムは、近年深刻化するランサムウェア攻撃や、いわゆる「ＰＰＡＰ」（Ｐ：パスワード付きＺＩＰファイル送付、Ｐ：パスワードの送付、Ａ：暗号化、Ｐ：プロトコル）問題に代表される従来型ファイル共有の脆弱性を根本から解決する国産初の革新的ファイル交換ソリューション。ジェイズ・コミュニケーションは、同サービスの販売を積極的に展開し、３年間で３０億円規模の売り上げを目標にしているという。



出所：MINKABU PRESS