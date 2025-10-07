「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」７日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



キオクシアは４日ぶりに反落。日米株式市場で半導体関連株人気が盛り上がるなか、同社株は前日ザラ場に一時６５２０円まで上値を伸ばし上場来高値を更新した。直近３営業日で１８００円あまり水準を切り上げたことになる。ただ、目先は急騰の反動も警戒されるところ。筆頭株主の東芝が同社株の保有比率を下げており、これが警戒された面もあるようだ。下値では押し目買いニーズが強く、当面は６０００円台で売り物をこなし切れるかがポイントとなる。



出所：MINKABU PRESS