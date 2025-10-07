コーナンは冴えない、９月既存店売上高が３カ月連続前年下回る

コーナン商事<7516.T>は冴えない動き。６日の取引終了後に発表した９月度の月次売上動向で、既存店売上高が前年同月比１．５％減と３カ月連続で前年実績を下回ったことが嫌気されている。



引き続き気温が高かったため、冷感ウェアやエアコン・扇風機、殺虫剤などの夏物商品が好調だったほか、テレビ・洗濯機・冷凍庫や高圧洗浄機などの高額品や大容量衣料用洗剤、猫用スナックなどが好調に推移した。ただ、曜日回りによる影響で前年よりも日曜日が１日少なかった影響があったほか、秋の園芸関連用品が不調。前年の大幅な防災用品需要増の反動減も継続し前年割れとなった。



出所：MINKABU PRESS