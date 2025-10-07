大橋ちっぽけが、新曲「言ってよ」を配信リリースすることを自身のラジオレギュラー番組『E★K radio Tiny Little Small』（FMヨコハマ）の初回放送内で発表した。

同楽曲は、テレビ愛媛による中高生応援プロジェクト「＃青春にエール」のテーマソングとして既に番組内で放送されている。11月のワンマンツアーを目前に配信リリースされるかたちだ。最新EP「Youth」に収録されているアコースティックな曲調とは一変、爽快なロックサウンドとなっている。

▲「言ってよ」配信ジャケット

ラジオレギュラー番組『E★K radio Tiny Little Small』は10月にスタートしたばかり。なお同番組の10月13日(月)23:30〜24:00放送では「言ってよ」の楽曲オンエアも決定している。

大橋ちっぽけはワンマンツアーを11月に東京・大阪で開催。 アコースティックセットとは違う、迫力あるバンドセットライブを楽しんで欲しい。

■ラジオ情報 番組名：E★K radio Tiny Little Small

放送局：FMヨコハマ

放送日時：毎週月曜23:30〜24:00

番組ページ：https://www.fmyokohama.co.jp/program/ekr_tinylittlesmall

◾️アコースティックEP『Youth』

2025年9月12日（金）配信リリース ◆収録曲

M1.常緑 - Acoustic ver.

M2.寂しくなるよ feat.とた - Acoustic ver.

M3.嫌でもね - Acoustic ver.

M4.僕は呪う - Acoustic ver.

M5.痛いよ - cover

M6.Goodbye My Youth - demo

◾️＜大橋ちっぽけワンマンツアー2025「New Perspective」＞ ◆東京公演

・日時：2025年11月7日（金）OPEN 18:15 / START 19:00

・場所：渋谷CLUB QUATTRO

・チケット代：6,000円(+1D)

・お問い合わせ：SOGO TOKYO 03-3405-9999(月〜土 12:00-13:00,16:00-19:00 ＜祝日を除く＞） ◆大阪公演

・日時：2025年11月29日（土）OPEN 17:15 / START 18:00

・場所：梅田Shangri-La

・チケット代：6,000円(+1D)

・お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(月〜土 11:00〜18:00)

◾️ライブ情報 2025年10月13日(月・祝) 大阪・ミナミエリア ライブハウス

＜FM802 MINAMI WHEEL 2025＞

関連リンク ◆大橋ちっぽけ オフィシャルサイト

◆大橋ちっぽけ オフィシャルX

◆大橋ちっぽけ オフィシャルInstagram

◆大橋ちっぽけ オフィシャルYouTubeチャンネル

◆大橋ちっぽけ オフィシャルTikTok

https://youtu.be/OHBgV6SIRLs