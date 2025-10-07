大橋ちっぽけ、新曲「言ってよ」配信決定。中高生応援プロジェクト「 #青春にエール 」テーマソング
大橋ちっぽけが、新曲「言ってよ」を配信リリースすることを自身のラジオレギュラー番組『E★K radio Tiny Little Small』（FMヨコハマ）の初回放送内で発表した。
同楽曲は、テレビ愛媛による中高生応援プロジェクト「＃青春にエール」のテーマソングとして既に番組内で放送されている。11月のワンマンツアーを目前に配信リリースされるかたちだ。最新EP「Youth」に収録されているアコースティックな曲調とは一変、爽快なロックサウンドとなっている。
ラジオレギュラー番組『E★K radio Tiny Little Small』は10月にスタートしたばかり。なお同番組の10月13日(月)23:30〜24:00放送では「言ってよ」の楽曲オンエアも決定している。
大橋ちっぽけはワンマンツアーを11月に東京・大阪で開催。 アコースティックセットとは違う、迫力あるバンドセットライブを楽しんで欲しい。
■ラジオ情報
番組名：E★K radio Tiny Little Small
放送局：FMヨコハマ
放送日時：毎週月曜23:30〜24:00
番組ページ：https://www.fmyokohama.co.jp/program/ekr_tinylittlesmall
◾️アコースティックEP『Youth』
2025年9月12日（金）配信リリース
◆収録曲
M1.常緑 - Acoustic ver.
M2.寂しくなるよ feat.とた - Acoustic ver.
M3.嫌でもね - Acoustic ver.
M4.僕は呪う - Acoustic ver.
M5.痛いよ - cover
M6.Goodbye My Youth - demo
◾️＜大橋ちっぽけワンマンツアー2025「New Perspective」＞
◆東京公演
・日時：2025年11月7日（金）OPEN 18:15 / START 19:00
・場所：渋谷CLUB QUATTRO
・チケット代：6,000円(+1D)
・お問い合わせ：SOGO TOKYO 03-3405-9999(月〜土 12:00-13:00,16:00-19:00 ＜祝日を除く＞）
◆大阪公演
・日時：2025年11月29日（土）OPEN 17:15 / START 18:00
・場所：梅田Shangri-La
・チケット代：6,000円(+1D)
・お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(月〜土 11:00〜18:00)
◾️ライブ情報
2025年10月13日(月・祝) 大阪・ミナミエリア ライブハウス
＜FM802 MINAMI WHEEL 2025＞
