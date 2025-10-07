宮舘涼太（Snow Man）が、笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）がMCを務めるトーク番組『A-Studio＋』（TBS系）の10月10日放送回に出演する。

【写真】“カリスマックス”ポーズの宮舘涼太＆笑福亭鶴瓶＆藤ヶ谷太輔【動画】息ぴったりの“ゆり組”（宮舘涼太＆渡辺翔太）

■宮舘涼太が笑福亭鶴瓶＆藤ヶ谷太輔と“カリスマックス”ポーズ

『A-Studio＋』の公式SNSでは、宮舘、鶴瓶、藤ヶ谷の3人が、Snow Manの新曲「カリスマックス」の薬指だけを曲げたポーズをとった3ショットが公開された。番組では、メンバーであり幼馴染でもある渡辺翔太に取材。“共に歩んだ30年の絆”に迫る他、母やふたりの妹も登場する。

SNSでは、「舘様としょっぴーがお互いについて語るなんて、今後あるかないかの貴重なトークは見逃せない」「楽しみすぎるー」「最近のゆり組フィーバーただただありがたい」「どんなお話、聞けるかな」「これは神回になるね」「エモいの塊だ」「ゆり組全力待機」などの声が寄せられ、大きな注目を集めている。

■動画：息ぴったりの“ゆり組”（宮舘涼太＆渡辺翔太）