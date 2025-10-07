■ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』収録新曲「Our Song」先行試聴企画

【はじめに】

この企画を楽しんで頂きつつ、極力公平な運営を行うには、企画に参加してくださる何より皆さまのご理解とご協力が不可欠です。皆さまに楽しんで体験いただくために、以下のご協力をお願い致します。

【先行試聴企画開催期間】

2025年10月7日(火)各店開店時〜10月13日(月)各店閉店時まで

※10月14日(火)以降も企画を継続する店舗がございます。開催状況は各店SNSなどでご確認ください。

【注意事項】

・混雑状況により、スタッフより待機列の作成や別試聴機へのご案内をさせていただく場合がございます。必ずスタッフの案内・指示に従ってご試聴をお願いいたします。

・試聴方法や整列方法は店舗ごとに異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・後方にお客様が1人でもいらっしゃる場合、試聴は1回のみとさせていただきます。再度ご希望の際は最後尾にお並びください。公平な運営のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

・試聴音源の録音はご遠慮ください。

・試聴機自体や展示物などの写真撮影、SNSへの投稿は問題ございません。ただし待機列がある場合は試聴を優先いただき、お待ちのお客様へのご配慮をお願いいたします。

・店外や通路での立ち止まり、近隣や他のお客様のご迷惑となる行為はお控えください。

・待機列では割り込みや途中合流、代表者のみが並びあとから複数名で合流する行為は固く禁止いたします。発覚した場合は最後尾へのご案内、または試聴をお断りする場合がございます。

・待機中や試聴中に発生したお客様同士のトラブルについて、店舗および主催者は責任を負いかねます。周囲のお客様へのご配慮をお願いいたします。

・安全かつ円滑な運営のため、スタッフの指示に従っていただけない場合、試聴をお断りすることがございます。

【開催店舗】

▼北海道

タワーレコード札幌パルコ店

タワーレコードアリオ札幌店

HMV札幌ステラプレイス

函館 蔦屋書店

▼東北

タワーレコード盛岡店

タワーレコード仙台パルコ店

タワーレコード郡山店

HMV仙台 E BeanS

HMVイオンモール秋田

TSUTAYA 久保田店

▼関東

タワーレコード渋谷店

タワーレコード池袋店

タワーレコード新宿店

タワーレコードアリオ亀有店

タワーレコード錦糸町パルコ店

タワーレコード吉祥寺パルコ店

タワーレコードららぽーと立川立飛店

タワーレコード町田店

タワーレコード川崎店

タワーレコードグランツリー武蔵小杉店

タワーレコードアリオ橋本店

タワーレコード横浜ビブレ店

タワーレコード藤沢オーパ店

タワーレコードイオンレイクタウン店

タワーレコード浦和店

タワーレコードアリオ川口店

タワーレコードアリオ上尾店

タワーレコード津田沼店

タワーレコードセブンパークアリオ柏店

タワーレコードアリオモール蘇我店

タワーレコードららぽーとTOKYO-BAY店

タワーレコード高崎オーパ店

タワーレコード水戸オーパ店

HMVイオンモール水戸内原

HMVイトーヨーカドー宇都宮

HMVイオンモール高崎

HMVイオンモール太田

HMV&BOOKS SHIBUYA

HMV&BOOKS SPOT SHINJUKU

HMV SPOT 有明ガーデン

HMVららぽーと豊洲

HMVエソラ池袋

HMV立川

HMVイオンモールむさし村山

HMVラゾーナ川崎

HMVららぽーと横浜

HMV大宮アルシェ

HMVイオンモール川口前川

HMVイオンモール春日部

HMVイオンモール羽生

HMVららぽーと富士見

HMVイオンモール千葉ニュータウン

HMVイオンモール八千代緑が丘

HMVららぽーと柏の葉

HMVイオンモール成田

TSUTAYA 神立店

TSUTAYA フレスポ小田原シティーモール店

幕張 蔦屋書店

LONG PARTY RECORDS

▼中部・北陸・信越

タワーレコード新潟店

タワーレコード金沢フォーラス店

タワーレコード上田店

タワーレコード静岡店

タワーレコードららぽーと磐田店

タワーレコード名古屋パルコ店

タワーレコード東浦店

タワーレコード名古屋近鉄パッセ店

タワーレコード大高店

TOWER RECORDS mini ららぽーと名古屋みなとアクルス店

タワーレコードモレラ岐阜店

タワーレコード鈴鹿店

HMVイオンモール高岡

HMVイオンモール浜松市野

HMVイオンモール岡崎

HMV栄

HMVイオンモール扶桑

HMVイオンモール木曽川

蔦屋書店 長岡古正寺店

TSUTAYA 南アルプスガーデン店

TSUTAYA 藤枝瀬戸新屋店

TSUTAYA 三島店

GAIN GROUND

MARBLE RECORDS

▼近畿

タワーレコードなんばパークス店

タワーレコード梅田NU茶屋町店

タワーレコード高槻阪急スクエア店

タワーレコードあべのHoop店

タワーレコードアリオ八尾店

TOWER RECORDS mini セブンパーク天美店

タワーレコード京都店

タワーレコード橿原店

タワーレコード神戸店

タワーレコード明石店

HMV&BOOKS SHINSAIBASHI

HMVグランフロント大阪

HMVららぽーと和泉

HMV三宮オーパ

HMV阪急西宮ガーデンズ

FLAKE RECORDS

▼中国・四国

タワーレコードアリオ倉敷店

タワーレコード広島店

タワーレコード高松丸亀町店

HMVイオンモール岡山

HMVイオンモール高知

TSUTAYA 宇多津店

▼九州・沖縄

タワーレコード福岡パルコ店

タワーレコード久留米店

タワーレコードアミュプラザ博多店

タワーレコード佐賀店

タワーレコードアミュプラザ鹿児島店

タワーレコード那覇店

HMV&BOOKS HAKATA

HMVイオンモール福津

HMVイオンモール直方

HMVパークプレイス大分

HMV&BOOKS OKINAWA

六本松 蔦屋書店