Hi-STANDARD、全国CDショップ117店舗で新曲「Our Song」の店内先行試聴企画がスタート
Hi-STANDARDが11月26日、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』をCDリリースする。これを記念して、全国CDショップの店内試聴機を利用した先行試聴が117店舗にてスタートした。収録曲「Our Song」の試聴が可能だ。
Hi-STANDARDは9月19日に内容を一切明かさないままSNSで予告を行い、YouTube Liveにて生配信を実施した。結果、最大同時接続数7万2000人、延べ接続数40万人が視聴。XやYahooリアルタイムのトレンドも1位になるなど凄まじい反響が寄せられた。そこで発表されたのが、新メンバーとしてZAX (Dr / The BONEZ、Pay money To my Pain)が加入することと、11月26日にミニアルバム『Screaming Newborn Baby』をリリースするというものだ。
全国CDショップの店内試聴機を利用した先行試聴企画では、開催店舗であれば、どなたでも店内試聴機にて楽曲「Our Song」を聞くことが可能だ。以下にその概要をお届けしたい。
■ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』収録新曲「Our Song」先行試聴企画
【はじめに】
この企画を楽しんで頂きつつ、極力公平な運営を行うには、企画に参加してくださる何より皆さまのご理解とご協力が不可欠です。皆さまに楽しんで体験いただくために、以下のご協力をお願い致します。
【先行試聴企画開催期間】
2025年10月7日(火)各店開店時〜10月13日(月)各店閉店時まで
※10月14日(火)以降も企画を継続する店舗がございます。開催状況は各店SNSなどでご確認ください。
【注意事項】
・混雑状況により、スタッフより待機列の作成や別試聴機へのご案内をさせていただく場合がございます。必ずスタッフの案内・指示に従ってご試聴をお願いいたします。
・試聴方法や整列方法は店舗ごとに異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・後方にお客様が1人でもいらっしゃる場合、試聴は1回のみとさせていただきます。再度ご希望の際は最後尾にお並びください。公平な運営のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
・試聴音源の録音はご遠慮ください。
・試聴機自体や展示物などの写真撮影、SNSへの投稿は問題ございません。ただし待機列がある場合は試聴を優先いただき、お待ちのお客様へのご配慮をお願いいたします。
・店外や通路での立ち止まり、近隣や他のお客様のご迷惑となる行為はお控えください。
・待機列では割り込みや途中合流、代表者のみが並びあとから複数名で合流する行為は固く禁止いたします。発覚した場合は最後尾へのご案内、または試聴をお断りする場合がございます。
・待機中や試聴中に発生したお客様同士のトラブルについて、店舗および主催者は責任を負いかねます。周囲のお客様へのご配慮をお願いいたします。
・安全かつ円滑な運営のため、スタッフの指示に従っていただけない場合、試聴をお断りすることがございます。
【開催店舗】
▼北海道
タワーレコード札幌パルコ店
タワーレコードアリオ札幌店
HMV札幌ステラプレイス
函館 蔦屋書店
▼東北
タワーレコード盛岡店
タワーレコード仙台パルコ店
タワーレコード郡山店
HMV仙台 E BeanS
HMVイオンモール秋田
TSUTAYA 久保田店
▼関東
タワーレコード渋谷店
タワーレコード池袋店
タワーレコード新宿店
タワーレコードアリオ亀有店
タワーレコード錦糸町パルコ店
タワーレコード吉祥寺パルコ店
タワーレコードららぽーと立川立飛店
タワーレコード町田店
タワーレコード川崎店
タワーレコードグランツリー武蔵小杉店
タワーレコードアリオ橋本店
タワーレコード横浜ビブレ店
タワーレコード藤沢オーパ店
タワーレコードイオンレイクタウン店
タワーレコード浦和店
タワーレコードアリオ川口店
タワーレコードアリオ上尾店
タワーレコード津田沼店
タワーレコードセブンパークアリオ柏店
タワーレコードアリオモール蘇我店
タワーレコードららぽーとTOKYO-BAY店
タワーレコード高崎オーパ店
タワーレコード水戸オーパ店
HMVイオンモール水戸内原
HMVイトーヨーカドー宇都宮
HMVイオンモール高崎
HMVイオンモール太田
HMV&BOOKS SHIBUYA
HMV&BOOKS SPOT SHINJUKU
HMV SPOT 有明ガーデン
HMVららぽーと豊洲
HMVエソラ池袋
HMV立川
HMVイオンモールむさし村山
HMVラゾーナ川崎
HMVららぽーと横浜
HMV大宮アルシェ
HMVイオンモール川口前川
HMVイオンモール春日部
HMVイオンモール羽生
HMVららぽーと富士見
HMVイオンモール千葉ニュータウン
HMVイオンモール八千代緑が丘
HMVららぽーと柏の葉
HMVイオンモール成田
TSUTAYA 神立店
TSUTAYA フレスポ小田原シティーモール店
幕張 蔦屋書店
LONG PARTY RECORDS
▼中部・北陸・信越
タワーレコード新潟店
タワーレコード金沢フォーラス店
タワーレコード上田店
タワーレコード静岡店
タワーレコードららぽーと磐田店
タワーレコード名古屋パルコ店
タワーレコード東浦店
タワーレコード名古屋近鉄パッセ店
タワーレコード大高店
TOWER RECORDS mini ららぽーと名古屋みなとアクルス店
タワーレコードモレラ岐阜店
タワーレコード鈴鹿店
HMVイオンモール高岡
HMVイオンモール浜松市野
HMVイオンモール岡崎
HMV栄
HMVイオンモール扶桑
HMVイオンモール木曽川
蔦屋書店 長岡古正寺店
TSUTAYA 南アルプスガーデン店
TSUTAYA 藤枝瀬戸新屋店
TSUTAYA 三島店
GAIN GROUND
MARBLE RECORDS
▼近畿
タワーレコードなんばパークス店
タワーレコード梅田NU茶屋町店
タワーレコード高槻阪急スクエア店
タワーレコードあべのHoop店
タワーレコードアリオ八尾店
TOWER RECORDS mini セブンパーク天美店
タワーレコード京都店
タワーレコード橿原店
タワーレコード神戸店
タワーレコード明石店
HMV&BOOKS SHINSAIBASHI
HMVグランフロント大阪
HMVららぽーと和泉
HMV三宮オーパ
HMV阪急西宮ガーデンズ
FLAKE RECORDS
▼中国・四国
タワーレコードアリオ倉敷店
タワーレコード広島店
タワーレコード高松丸亀町店
HMVイオンモール岡山
HMVイオンモール高知
TSUTAYA 宇多津店
▼九州・沖縄
タワーレコード福岡パルコ店
タワーレコード久留米店
タワーレコードアミュプラザ博多店
タワーレコード佐賀店
タワーレコードアミュプラザ鹿児島店
タワーレコード那覇店
HMV&BOOKS HAKATA
HMVイオンモール福津
HMVイオンモール直方
HMVパークプレイス大分
HMV&BOOKS OKINAWA
六本松 蔦屋書店
■ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』
2025年11月26日リリース
PZCA-119 \2000(without tax)
CD予約：https://hi-standard.lnk.to/snb
配信：未定
1 Song About Fat Mike
2 Our Song
3 Moon
4 A Ha Ha
5 Book Of Revelation(Cover)
6 Stand By Me
関連リンク
◆Hi-STANDARD オフィシャルサイト
◆Hi-STANDARD オフィシャルFacebook
◆Hi-STANDARD オフィシャル MARCH STORE
◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト
◆PIZZA OF DEATH オフィシャルTwitter