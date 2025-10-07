双子出産の中川翔子、特徴とらえた子どもたちの似顔絵公開「可愛らしい」「絵がうますぎる」の声
【写真】中川翔子、特徴とらえた双子男児の似顔絵
◆中川翔子、退院を報告
中川は「無事に双子と退院しました」と退院を報告し、白いセレモニードレスを身にまとった双子を抱っこした親子ショットを公開。「退院の夜中不安すぎていろいろ考えてしまったのですが家族総力戦！で双子を家に迎えられてバタバタしながら泣きそうに嬉しい」と双子と一緒の帰宅を喜んだ。
◆中川翔子、双子の似顔絵を公開
そして中川は「毎日顔が変わっていろんな表情する双子の似顔絵」とタイトルをつけた双子それぞれの似顔絵を披露。兄の似顔絵には「髪がフサフサ ミルクのむのうまい 二重がはっきり パパ似 おんぎゃあ、とちゃんと発音してなく」と、弟の似顔絵には「寝るの大好き ずーっと寝てる おもちみたい 私似 ミルク中すぐ寝る ほっぺ！！」とそれぞれ自筆で特徴が書かれており、その特徴をとらえた可愛らしい似顔絵となっている。
また、産院の看護師への感謝や入院中の心境もイラスト付きの自筆で綴っている。
この投稿に、ファンからは「退院おめでとう」と祝福の声が続々。「双子ちゃん可愛い」「癒される」「可愛らしい似顔絵」「絵がうますぎる」などと反響が寄せられている。
◆中川翔子、9月30日に双子男児出産
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】