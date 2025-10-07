板垣李光人×中村倫也による新たな戦争アニメ『ペリリュー』原作ファンからビギナーまで感動の注目ポイントとは
板垣李光人が主人公役を務め、中村倫也が相棒役を演じるアニメ『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』。絶大なる反響を呼んだ原作漫画の映画化、感涙に誘う戦火の友情、物語に癒しをもたらすキャラクターデザインなど、本作の多彩な注目ポイントを紹介する。
【動画】史実に基づく、戦⽕の友情物語『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』特報
本作は太平洋戦争、すでに日本の戦局が悪化していた昭和19年9月15日からはじまった「ペリリュー島の戦い」と、終戦を知らず2年間潜伏し最後まで生き残った34人の兵士たちを描いたアニメ作品。心優しい漫画家志望の主人公・田丸均（たまる・ひとし）を板垣李光人、頼れる相棒・吉敷佳助（よしき・けいすけ）を中村倫也が演じる。
原作は、武田一義による同名漫画（全11巻／外伝全4巻）。2016年から2021年まで「ヤングアニマル」誌（白泉社）にて連載され、かわいらしいタッチでありながら戦争が日常であるという狂気を圧倒的なリアリティで描き、2017年に第46回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞した。
■第46回日本漫画家協会賞優秀賞受賞！ 比類なき作家・武田一義によって、“史実に基づき描かれる戦争漫画の新たなる金字塔”が映画化
全11巻の単行本と4巻の外伝から成る原作漫画。その犠牲の多さと過酷さに比してほとんど語られることのなかった「忘れられた戦い」とも言われる「ペリリュー島の戦い」（昭和19年9月から約2か月間、日本軍1万人とアメリカ軍4万人が激突）を物語のベースとしている。
原作者・武田は、戦史研究家・平塚柾緒氏に取材したほか、自身も現地を訪れて徹底的に調査。溢れんばかりの熱量と膨大な時間を費やして作品を作り上げた。数多くの犠牲者を出した戦闘や、次々と襲いかかる病気や飢えをリアルに描き出す一方で、過酷な環境を生き抜くキャラクターたちを愛らしい絵柄で表現。まさに他に類を見ない漫画作品として、瞬く間に話題を呼んだ。
原泰久（『キングダム』シリーズ）や花沢健吾（『アンダーニンジャ』シリーズ）をはじめ、各界のクリエイターや著名人からも絶賛が寄せられ、武田は第46回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞。そして本作は、終戦80周年を締めくくる“未曾有の戦争アニメーション”として、ついに劇場に登場する。至極の戦場ドラマが、この世に何をもたらすのか。その期待は高まるばかりだ。
■1万人中最後まで生きのこったのは、わずか34人――ペリリュー島の戦い。“凄惨なる戦場で紡がれる友情”が観る者の感動を呼ぶ
漫画家志望の心優しき青年・田丸均と、勇猛で堂々たる心を持つ吉敷佳助。本作の中心を担う2人が、凄惨な戦火の中で紡ぐ固い友情の物語も大きな見どころだ。
田丸は控えめで臆病な性格ゆえ戦闘には不向きながら、漫画家志望としての才能を買われ、兵士の功績を記録する“功績係”に任命される。一方の吉敷は、勇敢な姿勢と優れた銃の腕前を評価され、頼れる戦力として上等兵に任じられる。
正反対に見える田丸と吉敷だが、仲間や家族、故郷を想い、生き延びて帰りたいという願いは同じ。アメリカ軍との度重なる戦闘で仲間が次々と倒れ、飢えや渇き、伝染病に苦しむ過酷な環境の中、仲間として、そして信頼し尊敬し合う友として支え合い、懸命に生き抜いていく。壮絶な戦場で描かれる若き2人の儚くも温かな絆が、きっとあなたの心を熱く揺さぶるだろう。
■一流制作スタジオの豪華タッグが実現！ “可愛らしさとギャップ溢れるキャラクターデザイン”にも注目
本作の注目ポイントとして、三頭身で描かれるギャップ溢れるキャラクターデザインも忘れてはならない。田丸、吉敷をはじめ、島田少尉や小杉伍長といった登場人物たちは、原作同様に三頭身で描かれており、どこかほのぼのとした雰囲気が劇中に癒しをもたらすことは容易に想像できる。原作でも、重く悲惨な物語の中で可愛らしいタッチのキャラクターが大きな人気を博したことは記憶に新しいが、本作でもまた特徴的でギャップのある描写が、観る者の心をしっかりと掴むはずだ。
アニメーション制作を担うのは、『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』『窓際のトットちゃん』などを手がけてきた伝統あるスタジオ・シンエイ動画と、『てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!』『ドッグシグナル』などで知られる気鋭の制作会社・冨嶽。豪華タッグによって生み出される唯一無二のキャラクターたちの姿と、その心打たれる勇姿に注目してほしい。
映画『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』は12月5日より全国公開。
