スザンヌ、美背中＆デコルテ際立つワンピース姿公開「全てが美しい」「見惚れる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/07】タレントのスザンヌが10月6日、自身のInstagramを更新。美しい背中を披露したワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】スザンヌ、美背中チラリショット
スザンヌは「わたしなんだかとっても嬉しそう」と黒のワンピース姿を公開。首元に程よいボリュームを持たせたシンプルなワンピースから、美しいデコルテと背中をのぞかせた。手を腰に添えて背中を写したカットでは、そのスタイルの良さが際立っている。
この投稿に、ファンからは「前から見ても後ろから見てもめっちゃ可愛い」「見惚れる」「背中とっても綺麗」「背中も首も二の腕も全て美しい」「笑顔に元気もらいました」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
