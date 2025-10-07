浜辺美波、酒類CM初出演に喜び ビールの感想には鈴木亮平がいじり「シャンシャン!?」
俳優の綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平、ミュージシャンのMrs. GREEN APPLE（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）が7日、都内で開催された「キリングッドエール発表会」に出席。浜辺は酒類CM初出演の喜びを語ったほか、CM内での表現を鈴木にいじられて照れ笑いを見せていた。
【写真】浜辺美波、透き通るような色白さ際立つ全身白コーデで登場！
Mrs. GREEN APPLEが手掛けた書き下ろしのCMソング『GOOD DAY』を歌う様子を収めた新CMの撮影について、綾瀬は「楽しかったですよね」と笑顔を見せて、鈴木は「めちゃくちゃ楽しかったですよね。200人くらい集まってくださった」と大規模な撮影風景を紹介。綾瀬は「曲が最高だから、皆で歌って飲んで、すっごい楽しかったです」と感謝していた。
初の酒類CM出演について、浜辺は「どうやったらいいんだろう？って、すっごく分かんなくて。前日から『どうしようどうしよう』と思っていたんですけど、皆さんがいらっしゃって乾杯できると、一気に緩んで、すっごい楽しかったです。何回も何回も、撮影ですけど乾杯っていうことができて、普段だとそんなにできるものじゃないので。そこで『かちゃん！』ってグラスを合わせるたびに、すごくハッピーな気持ちになりました」とにっこり。
この日は、鈴木が撮影中に無茶ぶりを受けて考案したというグッドエールポーズを一同が見せたほか、乾杯する一幕もあり、浜辺は「こういう場所でみんなで乾杯できたら、最高に今美味しくて幸せな気持ちです。この爽やかさは、飲んでいただいたら分かるかなと思うので、この華やかなおいしさをぜひたくさんの方に楽しんでいただきたいです」と呼びかけた。
CMでは「グッドエール」の美味しさを独特な言葉で表現していたという話題で、浜辺は「そうなんです。亮平さんと一緒で、急に振られて。頭パンパンになっちゃって（笑）。『シャンシャン』って言ってたんです」と回想。また浜辺は「意味はちょっと分かんないですけど（笑）。もしかしたら飲んでくださった方もすごく共感してくださる可能性があるので。ぜひシャンシャンというような、華やかな味わいなのかどうかを確かめていただきたいです」と笑顔を見せて、鈴木は「シャンシャン!?」と反応し「俺だけかな？ピンと来ていないの」といじって会場を沸かせていた。
