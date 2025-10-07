カップルYouTuberキムイオハウス・イオナ、レンジで作れるカボチャそぼろ煮公開「砂糖の代用参考になる」「簡単そうでありがたい」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】カップルYouTuberキムイオハウスのイオナが6日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳美女YouTuber、レンジで作れる簡単手料理
イオナは「カボチャそぼろ煮レシピ」と手料理を披露。「耐熱容器に、醤油と蜂蜜（スプーン一杯）と片栗粉少しとおろし生姜少しと水入れて混ぜる（砂糖は使いたくないから蜂蜜で代用）」「ひき肉とカットされたカボチャをその上に乗せる」「蓋したら、600W8分で混ぜて完成！フライパン使うのめんどくさかったからレンチンで作った」と詳細に明かした。食卓にはカボチャのそぼろ煮やサラダが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「素敵」「砂糖の代用参考になる」「簡単そうでありがたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳美女YouTuber、レンジで作れる簡単手料理
◆イオナ、手料理を公開
イオナは「カボチャそぼろ煮レシピ」と手料理を披露。「耐熱容器に、醤油と蜂蜜（スプーン一杯）と片栗粉少しとおろし生姜少しと水入れて混ぜる（砂糖は使いたくないから蜂蜜で代用）」「ひき肉とカットされたカボチャをその上に乗せる」「蓋したら、600W8分で混ぜて完成！フライパン使うのめんどくさかったからレンチンで作った」と詳細に明かした。食卓にはカボチャのそぼろ煮やサラダが並んでいる。
◆イオナの手料理に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「素敵」「砂糖の代用参考になる」「簡単そうでありがたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】