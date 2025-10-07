倖田來未、リハ写真で美背中披露「縦線くっきりですごい」「さすがのスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】歌手の倖田來未が10月5日、自身のInstagramを更新。美しい背中を見せたリハーサル写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】倖田來未、縦線くっきり美背中披露
10月18日からライブツアー「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE」を控える倖田。「京王アリーナ 10月18日19日 初日まであと13日！うそでしょー！！！？！やばい！！もう時間がないーーーって！リハーサル気張っていきます」と、気合を入れてリハーサルする写真を公開。写真では、大胆に背中があき、美背中と美くびれが強調された白い衣装を着用。マイクを持ち片手で側転する姿やポーズを決める姿、高くジャンプする姿などを披露している。
編集後の写真については「消しゴムしてみたけどぐにょぐにょ！！爆」と明かし「グニョングニョンなってるとこは、心霊写真ではありません！笑！！！」と呼びかけ。また、リハーサルの写真ではミニ丈のトップスを着こなし、鍛え上げられたウエストを披露していた。
この投稿には「背中の美しさに感動」「縦線くっきりですごい」「さすがのスタイル」「くぅちゃん格好良い」「ツアー楽しみ」「ビジュ天才」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆倖田來未の投稿に反響
