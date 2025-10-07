毎朝のギャン泣きは「演技」ですか！？ 登園で大騒ぎする息子 → 周りからの『思わぬ目撃談』に拍子抜け

毎朝激しく泣きながら登園する筆者の息子が心配でたまりませんでした。ある日、近所の奥さんから見た「園バスの中で楽しそうな息子」の様子を聞かされてびっくり。本当かどうか思わず先生に尋ねると―――？

幼稚園バスに乗る時、いつも泣いている息子

息子の初めての幼稚園。親も初めての事でドキドキしながらスタートしました。

毎朝ギャン泣きで、バスが来るまで大騒ぎなのですが、バスが到着すると泣きながらも自らバスに乗り込んでいきます。

その時しっかり、自分の席を薄目で確認してから座り、わんわん泣きながら手を振ってくれます。

毎朝泣いている姿しか見ていなかったため、人見知り・泣き虫の甘えん坊……そんな風に息子の事を思っていたのですが、実際の息子はちゃんと幼稚園という世界で彼なりに順応して楽しめていたようです。

親が思うよりも、子供はたくましく成長しているのだなと感じるお話でしたね。嬉しいやら、少し寂しいとも思いつつも、良い意味で子供の成長に裏切られましたね。

【体験者：50代、筆者 回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒヤリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

