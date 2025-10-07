プロ野球・ソフトバンクは7日、田浦文丸投手、長谷川威展投手と来季の支配下契約を結ばないことを発表。また、2021年ドラフト1位の風間球打投手ら8選手と、来季の育成契約を結ばないことも発表しました。

田浦投手はプロ8年間で通算80試合に登板した26歳のリリーフ左腕。2023年には45試合に登板し、2勝1敗9HP、防御率2.38とブルペンを支えました。しかし今季は1軍での登板機会はなし。ファームでは19試合で1勝0敗2セーブ、防御率4.58という数字を残しています。

長谷川投手は2023年オフの現役ドラフトで日本ハムからソフトバンクに加入した26歳のリリーフ左腕です。加入1年目の昨季は32試合に登板し4勝0敗10HP、防御率2.49と活躍。しかし今季は3月に「左肘関節内側側副靭帯再建術」を受け、ファームでも登板がありませんでした。

また、来季の育成契約を締結しない旨を通達されたのは、星野恒太朗投手、大城真乃投手、藤田淳平投手、風間投手、赤羽蓮投手、水口創太投手、勝連大稀選手、川原田純平選手の計8選手です。

風間投手は明桜高から2021年ドラフト1位でソフトバンクに入団。プロ3年目の昨季はファームで6試合に登板しましたがオフに育成契約となり、支配下復帰を目指した今季は登板がありませんでした。