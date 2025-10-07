舞台などで活躍した俳優の島崎伸作さんが、9月6日に脳出血のため亡くなっていたことを、業務提携しているM MUSICが公式サイトで発表しました。31歳でした。

島崎さんは1993年9月10日生まれ、東京都出身。東京藝術大学卒。2021年にミュージカル『レ・ミゼラブル』でジョリ役、2024年・2025年には同ミュージカルでクールフェラック役を演じるなど、舞台を中心に活躍。2023年には、NHK大河ドラマ『どうする家康』に徳川兵役で出演していました。

M MUSICの公式サイトでは、「ミュージカル舞台・ストレート舞台・映像とマルチに活躍できる役者を目指しています」と紹介されていました。

島崎さんが幼少の頃からミュージカル公演に出演していた団体・ホットジェネレーションの公式サイトでも訃報が伝えられ、10月31日にお別れの会『メモリアルコンサート』が行われることも発表されました。

■M MUSICの発表全文

◇◇◇

ファンの皆様、関係者の皆様へ

訃報

弊社、業務提携の島崎伸作が、

2025年9月6日、突然の脳出血のため31歳にて急逝いたしました。

突然のことに、社員一同、未だ信じられない気持ちでおります。

島崎伸作は、これまで俳優として多くの作品に出演し、

見る人に感動と笑顔を届けてくれました。

彼の残してくれた功績に、心より感謝申し上げます。

密葬は近親者のみにて執り行われました。

誠に恐縮ながら、弊社では

ご供物、ご供花等につきましては、

固くご辞退させていただきます。

ファンの皆様、関係者の皆様には、

生前、温かいご支援を賜りましたこと、

心より感謝申し上げます。

株式会社M MUSIC

代表 小林麻希子