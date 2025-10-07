ナ・リーグの地区シリーズ第2戦が行われて、カブス・今永昇太（32）が地区シリーズ第2戦、敵地でのブルワーズ戦に先発、2回2/3、46球を投げて、被安打5、奪三振3、四死球0、失点4（自責点4）。1回に同点スリーラン、3回に勝ち越しソロと2本の本塁打を浴びて降板。ドジャースは連勝でリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。

第1戦を落としたカブスは1回、1死一、二塁で4番・鈴木誠也（31）がプレーオフ2号スリーランで3点を先制したが、その裏、先発の今永が、2死一、二塁でブルワーズの5番・A.ボーン（27）に同点スリーラン。今永はレギュラーシーズンから11試合連続被弾となった。

さらに今永は3回、3番・W.コントレラス（27）に勝ち越しホームランを許したところで降板となった。ブルワーズの勢いは止まらず、4回には2死一、二塁で1番・J.チューリオ（21）がバックスクリーンへのスリーランでリードを広げた。ブルワーズはここまで全てホームランでの得点、しかも全て2死からの得点となった。

ブルワーズは3回からルーキー・J.ミジオロウスキー（23）が初登板、103マイル（166キロ）のストレートを連発、さらに95マイル（153キロ）のスライダーで空振り三振を奪うなど3回を無失点に抑え、プレーオフデビューを飾った。

ブルワーズは小刻みの継投で7人の投手をつぎ込み、ミジオロウスキーがプレーオフ初勝利、カブスを1回の鈴木のスリーランだけの3点に抑えて連勝、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手。

もうひと試合、ドジャースは0対0で迎えた7回に途中出場のW.スミス（30）の2点タイムリー、大谷翔平（31）のタイムリーなどで4点を奪った。9回には4対3と1点差まで詰め寄られたが、最後は佐々木朗希（23）が締めて2試合連続セーブでドジャースも連勝、ナ・リーグは2チームともリーグ優勝決定シリーズに王手をかけた。

※写真はブルワーズ・ミジオロウスキー投手

【ナ・リーグ地区シリーズ】

■ブルワーズ（2勝）7ー3カブス（2敗）

■フィリーズ（2敗）3ー4ドジャース（2勝）

