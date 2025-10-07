秋のお部屋づくりに取り入れたい！リニューアルされたおしゃれ収納ボックスで、“見せるお片付け”を楽しもう
長いサマーシーズンが過ぎ去り、そろそろお部屋を秋仕様へとアップデートしたいところですよね。
今回は、URBAN RESEARCH（アーバンリサーチ）が手がけるサステナブルマテリアル・プロダクトブランド「commpost（コンポスト）」の、リニューアルされたおしゃれな収納ボックスをご紹介。
新製品は、URBAN RESEARCH DOORS、URBAN RESEARCH Storeの一部店舗、または公式オンラインストアで購入が可能です。
より使いやすくミニマルなデザインに生まれ変わったマルチユースなボックスで、ときめくお部屋づくりを楽しんでみませんか？
「commpost」の収納ボックスが生まれ変わったよ
「commpost」は、廃棄衣料のアップサイクルをテーマにしたブランド。
今回ブランドのシグネチャーアイテムである、収納ボックス「MULTIPURPOSE BAG（マルチパーポスバッグ）」のデザインが新しくなりました。
「マルチパーポスバッグ」は、ステーショナリー類の収納からプランツカバーまで、さまざまなライフスタイルに対応するところが魅力。
より洗練され使いやすくなった収納アイテムで、お部屋をおしゃれに整理整頓してみてはいかがでしょうか？
「マルチパーポスバッグ」のリニューアルポイント4つ
「マルチパーポスバッグ」の大きな変更ポイントは4つ。
1つ目は、ボックスのフォルムが、従来の立方体から口元をすぼめた舟形になりました。
これによりボックスの入り口が自然と閉じるため、ホコリなどが入りにくくなり、生活感を上手に隠せるように。
また、外側についていたピスネームが裏側に移動したため、よりシンプルでミニマルな外観になっていますよ。
「MULTIPURPOSE BAG S T2」（税込2420円）と「MULTIPURPOSE BAG M T2」（税込2750円）の2サイズ展開はそのままに、それぞれのサイズがより使いやすくブラッシュアップ。
さらに、生地の折り返し部分が長くなり、より多くの用途に合わせてボックスの高さ調整が行えるようになったところも、見逃せないポイントです。
読みかけの本から小物収納まで、使い方は無限大
収納ボックスのカラーは、S／M両サイズとも『Natural』『Brown』『Dark』の3つから選べますよ。
食品から雑貨類まで幅広いアイテムが入れられるので、読みかけの本の収納場所にしたり、
ごちゃつきがちな小物類を、きれいにまとめたりするのにも大活躍。
この他にも、アウトドア用品を入れたりゴミ箱として使ったり、あらゆるシーンで役立ちます。
ハイセンスな収納バッグをぜひチェックしてみてくださいね。
「commpost」のアイテム購入はこちら
https://www.urban-research.jp/shop/
参照元：株式会社アーバンリサーチ プレスリリース
