「本当にあった怖い話」バービー、自宅での“うんち”ショットに反響「さすがにこれは経験ないかも笑」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは10月6日、自身のInstagramを更新。娘とのプライベートショットを披露しました。
【写真】バービーの悲劇ショット
1枚目はバービーさんが足を上げていて、足裏にはモザイクがかかっていますがおそらく踏んだうんちでしょう。2枚目は引きのショットで、奥には娘と愛犬も写っています。娘のおむつ替えの途中でもないようで、バービーさんが付けたタグは「#誰の（うんち）かはわからない」「#本当にあった怖い話」となっています。毎日がかわいらしいハプニングに見舞われているようです。
ファンからは、「なんて面白いのか」「ほんとうける」「果たして誰の（うんち）でしょう」「さすが笑いが色んな角度から降臨してくる」「絵本のくっついたw」「サイコー」「ナイス旦那」「さすがにこれは経験ないかも笑」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
「さすが笑いがいろんな角度から降臨してくる」バービーさんは「本当にあった怖い話（今朝）」と切り出し、「『（うんちの絵文字）踏んだから取って！！！！！』って夫を呼んだら、写真を撮られました」とつづり、3枚の写真を投稿。夫が撮影した床に寝転がるバービーさんの俯瞰ショットです。構図も頭が下になって、面白さが倍増しています。
家族との外出ショットも公開自身のInstagramで家族とのプライベートなどをたびたび公開しているバービーさん。9月20日の投稿では「涼しいはずなのに汗だくで家族総出でお散歩&モーニングへ」とつづり、家族との散歩ショットも披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
