浜中文一、大阪松竹座さよなら公演でサプライズ祝福される キャスト全員＆客席が「文ちゃーん♪」大合唱
俳優・浜中文一が、5日に38歳の誕生日を迎え、松竹創業百三十周年・大阪松竹座さよなら公演『大阪は踊る！』の同日公演でサプライズ祝福された。
【写真】浜中文一の38歳誕生日 大阪松竹座が大合唱
この日、昼の部の終演後、カーテンコールでサプライズが行われた。浜中からの最後のあいさつの後、高山隆平役の真丸が「皆さん、今日10月5日は何の日かご存じでしょうか!?」「そう！我らが座長、浜中文一のお誕生日です！みんなでお祝いしちゃいましょう！」と続け、キャスト全員によるハッピーバースデーの大合唱。「Happy birthday dear 文ちゃーん♪」と客席も一緒になって歌い、小路弥生役の辻野花より浜中に花束が渡された。
真丸から「どうですか、公演中に誕生日を迎える心境は」と聞かれると浜中は、「うれしいのとイヤなのが半々」と答え、「だって恥ずかしいやん！」と言い、客席からは笑い。さらに「昼の部でこんなんされたら、夜の部どうすんの？期待してあると思ってなかったら悲しいやん」と続け、さらに笑いを誘っていた。
『大阪は踊る！』は、 “ある日突然、道頓堀に石油が湧いた！”という奇想天外な発想による、高遠響氏の同名小説の初舞台化。江頭美智留氏の脚本、川浪ナミヲ氏の演出で届ける。
キャストは、関西ゆかりの面々がずらり。1999年から大阪松竹座に出演している浜中が主演を務め、元宝塚歌劇団の有沙瞳、TVアニメ『ポケットモンスター』などの松本梨香、バラエティー番組『欽ドン！良い子悪い子普通の子』のフツオ役で人気者となり、現在はスノーボーダーとしても活動する長江健次、元男闘呼組の前田耕陽、元宝塚歌劇団トップ娘役の大鳥れい、松竹新喜劇の曽我廼家寛太郎ら。12日まで上演。
