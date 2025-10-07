◇MLB ポストシーズン NLDS第2戦 ドジャース 4-3 フィリーズ(日本時間7日、シチズンズ・バンク・パーク)

この日、勝利投手となったドジャースの先発ブレイク・スネル投手が、フィリーズ打線を6回まで1安打に抑えた自身の好投について振り返りました。

試合は中盤まで両先発の好投により緊迫した投手戦となりました。フィリーズのヘスス・ルサルド投手が6回までドジャース打線を1安打無失点に抑える好投を見せると、スネル投手も負けじと6回を1安打無失点と力投します。

その後、ドジャース打線が7回にルサルド投手から4得点し攻略。スネル投手に勝ち星の権利をプレゼントすると、終盤に追い上げられながらも最後は佐々木朗希投手がしっかりと抑え、逃げ切りに成功しました。

スネル投手は6回1安打無失点の好投の理由について絶妙な駆け引きがあったことを明かします。「試合序盤は(ストレートの割合が)多かったような気がします。私はただ彼らのゲームプランが何なのか、そして、どのように投球を組み立てるかを考えていました。少し前に彼らと対戦したばかりです。違う配球で行ったり、同じ配球で攻めたり、(フィリーズ打線の)アプローチを読み、調整し投球を組み立てなければならないことはわかっていました」と語りました。

そしてドジャースが9回表まで4-1と3点リードしながらも、その裏に1点差に詰め寄られ、なおも一打同点、一発がでれば逆転のピンチを招きます。その様子をベンチで見守っていたスネル投手は、そのときの心境を聞かれると「(チームの)雰囲気は良かったです。興奮、信念。私たちは勝つことを知っています。私たちはそれに自信を持っています。私たちは勝つ方法を見つけました。本当に良いプレーをしました」とドジャースの勝利を最後まで疑わなかったことを明かしました。

この勝利で対戦成績を2勝0敗としたドジャース。リーグチャンピオンシップシリーズ進出へはあと1勝となりました。

第3戦は9日に本拠地ドジャー・スタジアムで行われ、山本由伸投手が先発予定です。