ファーストキッチン「チーズこく旨BBQベーコンエッグバーガー」など4品発売/八丁味噌を使ったてりやきソース×BBQソースでコク深い味わいに

ファーストキッチンは、看板商品「ベーコンエッグバーガー」を秋らしい味わいにアレンジした「チーズこく旨BBQベーコンエッグバーガー」など、計4品を発売する。販売期間は、2025年10月9日から11月下旬まで、競馬場店を除く全店で取り扱う。

〈てりやき×BBQのWソースでコク深い味わいに〉

「ベーコンエッグバーガー」は、創業当時から48年間親しまれてきた看板商品。今回は、隠し味に八丁味噌を使用した『オリジナルこく旨てりやきソース』と『BBQソース』のWソースで、よりコク深い味わいに仕立てた。グリルオニオンの旨みと合わせ、何度でも食べたくなる味わいに仕立てたという。

ラインアップは以下の通り。いずれも単品･税込価格。

◆「チーズこく旨BBQベーコンエッグバーガー」890円

濃厚なチェダーチーズに、てりやきとBBQのWソースを組み合わせ、コク深いバーガーに仕上げた。

ファーストキッチン「チーズこく旨BBQベーコンエッグバーガー」

◆「こく旨BBQベーコンエッグバーガー」850円

てりやきとBBQのWソース、グリルオニオンの旨みを組み合わせた、コク深い味わい。

ファーストキッチン「こく旨BBQベーコンエッグバーガー」

◆「こく旨BBQベーコンエッグチキン竜田バーガー」790円

ファーストキッチンのしょうが香るザクザクとした衣が特徴のチキン竜田と醤油を加えたバンズに、てりやきとBBQのWソースを合わせた。

ファーストキッチン「こく旨BBQベーコンエッグチキン竜田バーガー」

◆「Jr.こく旨BBQベーコンエッグバーガー」610円

「こく旨BBQベーコンエッグバーガー」を、Jr.サイズにアレンジした。パティは通常サイズの約半分と、女性や小腹が空いたときなどに手軽に楽しめるサイズ感。

ファーストキッチン「Jr.こく旨BBQベーコンエッグバーガー」