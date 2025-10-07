県民１人当たりの年間医療費が全国１位という現状を打破しようと、佐賀県が初めてパンフレットを作成し、啓発活動に取り組んでいる。

県は健康診断の受診率向上やメタボリックシンドローム対策なども合わせて講じ、２０２９年度に約５７億円分の医療費削減効果を出すことを目指している。（立山芽衣）

パンフレットはＡ６判の１４ページで、「大人の医療費ガイド 健康志向のススメ」というタイトル。２２年度の県民１人当たりの医療費が都道府県別でトップの４２万８６５７円で、全国平均より約５万５０００円高かったことなどを説明し、特定健診やがん検診を受けて病気を早期発見したり、「お薬手帳」で薬の重複や飲み残しがないかを確認したりし、適切に医療を受けることを推奨している。

「自分はまだまだ健康だ」と思いがちな３０〜４０歳代を主なターゲットとしつつ、高齢者にも分かりやすい構成を意識。タイトルにある「志向」を相撲の「四股」にかけ、力士のキャラクターが内容を解説するデザインにした。

約５万８０００部を作成し、７月下旬頃から県内の薬局に配布したところ、利用者から「検診に行かなければと思った」といった反響もあったという。

県国民健康保険課は、県民の医療費が高い背景として、病院にかかりやすい環境があると評価する一方、医療費全体の約３割が生活習慣病で、糖尿病が疑われる人の割合が全国１位になっていることなどが影響していると分析している。

同課の吉原幸子副課長は「まずは自分の体のことを知ることが、医療費の適正化への第一歩となる。このパンフレットを活用し、積極的に歩くことなどを日々の健康づくりに取り入れてほしい」と呼びかけている。