ドジャースの佐々木朗希投手（２３）は６日（日本時間７日）に敵地フィラデルフィアでのフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ（ＮＬＤＳ＝５回戦制）第２戦で４―３の９回二死一、三塁に５番手で登板し、打者ターナーを二ゴロに仕留めて２球で２試合連続のセーブを挙げた。チームはそのまま逃げ切って２連勝、リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）進出に王手をかけた。試合後、ハーフバウンドの送球を好捕したフレディ・フリーマン内野手（３６）が佐々木を絶賛した。

「彼がマウンドに上がるたびに信頼しているよ。今日は間違いなく、最もプレッシャーのかかる場面だった。ランナーは一、三塁で２アウト、９回裏、敵地という状況でね。そんな中に放り込まれても落ち着いていた。初球のスプリッターは本当にいい球だった。ゾーン付近に決まっていたから、冷静さと集中力が伝わってきたよ」

メジャー復帰後、救援に転向。４日（日本時間５日）のレッズとのワイルドカードシリーズ第２戦では５―３の９回に４番手で登板し、最速１０１マイル（約１６２・５キロ）をマークし、初セーブを挙げた。

「１００マイル、１０１マイルを投げていたし、僕たちが彼を獲得したときに期待していた姿そのものだった。少し時間はかかったけど、そういうこともある。今の彼はマウンド上で本当に自信に満ちている。アウトを取るたびに、その表情や雰囲気から『絶対に抑えられる』と自分でも分かっているように見えるんだ」。最後はこうまとめた。

「彼は僕らにとって、このポストシーズンのとてつもなく大きな武器だ」

ドジャースのワールドシリーズ連覇の切り札として佐々木への期待は高い。