ドジャースの佐々木朗希投手（２３）は６日（日本時間７日）に敵地フィラデルフィアでのフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ（ＮＬＤＳ＝５回戦制）第２戦で４―３の９回に５番手で登板し、打者ターナーを二ゴロに仕留めて２球で２試合連続のセーブを挙げた。チームはそのまま逃げ切って２連勝、リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）進出に王手をかけた。試合後の佐々木一問一答は以下の通り。

――準備はできたのか

「そうですね。前回登板よりは時間があったので、準備はできてましたし、マウンドに行ってこう、ちゃんとストライクが取れる準備はできてたかなと思うので、よかったかなと思います」

――チームの雰囲気は

「先発ピッチャーがほんとに毎回いいピッチングをしてくれるので、僕ができることはその状態で試合を締めるか、次のピッチャーにつなぐことだと思うので、しっかりいい準備して、マウンドに行くことだけを考えています」

――連投は可能か

「休みの日も強度高めに投げてみたりとか、感覚を試しながら、いけそうだなっていう感覚はあります」

――１点差の走者三塁での登板

「とにかくストライクゾーンに投げること、自分でカウントを悪くして、まっすぐだけの状態を作らないように、そういうことだけ心がけておりました」

――９回先頭で名前が呼ばれなかった

「そうですね。右が続くのは分かってたので、まあまあそういう判断もあるかなとは思ってたので。ただ、『打順上位いったら行くかもしれない』ってこと言われてたので、そこに関しては気持ちの準備はできてましたし、いざ行くとなった時は、打たれてもしょうがないかなっていうか。まあ割り切って、自分が自滅せずに臨んでいって、それだけかなと思います」

――クイック（での投球）が良くなった

「マイナーで９９、１００（マイル＝約１５９〜１６１キロ）が出るようになった時も、ちょっとまだそのクイックのばらつきはあった。ただ、メジャー復帰してからいつの間にかに良くなっていたので、そこはちょっとわからないというか、自分の中でなんて言うんですかね、投げながら、いろんな感覚を思い出してきたんじゃないかなとは思ってます」

――ターナーと対戦した

「データは正直そこまで入ってなかったので、自分のいい球で勝負することは考えてましたし。ワンバン投げた時に（自分が）カバーに行っていないなと思って、次からは行きます」

――フィリーズファンのヤジ

「そこまで英語もわからないので、何言ってるかわからないですし、日本でも似たような経験はあったので、そこら辺は気にせず投げれたかなと思ってます」

――リリーフで頼りにされている。予想していたか

「僕はしてなかったですけど、ウィル（スミス捕手）さんがずっとしてくれてたので、頑張るだけです」