影山優佳、ノースリーブで美肌全開「透明感爆発」「眼鏡も似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】元日向坂46の影山優佳が6日、自身のInstagramを更新。テレビ東京系ドラマ「シナントロープ」（毎週月曜よる11時6分〜）の衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】影山優佳、ノースリで透明美肌に釘付け
影山は「いよいよ本日23：06〜 シナントロープ第一話の放送です」と報告。「1秒1秒を噛み締めたくなるような、月曜から脳内がほろ酔いさせられるような、自ら度肝を抜かれにいく心地よい体験が、このドラマの与える“とんでもなさ”なのかなって、私は思います」とドラマの魅力をつづった。ドット柄のノースリーブ衣装に眼鏡をかけ、三つ編みヘアで両手を頬に添えたポーズを披露。写真は女優の鳴海唯が撮影したことも明かした。
この投稿に、ファンからは「透明感爆発」「可愛すぎ」「応援してる」「楽しみ」「頑張って」「眼鏡も似合ってる」「リアタイします」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆影山優佳、ノースリーブ姿でドラマ出演報告
◆影山優佳のドラマ出演報告に反響
