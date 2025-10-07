元乃木坂46若月佑美、色白美脚映える秋コーデ披露「フェミニンで可愛い」「似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/10/07】元乃木坂46で女優の若月佑美が9日、自身のInstagramを更新。スラリと伸びる美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】若月佑美、話題の美脚秋コーデ
若月は「October 10月になりました」と秋コーデに身を包んだ姿を公開。黒のトップスに、赤と緑とのチェック柄の膝丈のスカートで秋色のコーデからは、色白の脚がすらりと伸びている。
この投稿には「フェミニンで可愛い」「チェックスカートの秋の色が素敵」「若さま（若月）の肌の白さと秋の色がぴったり！」「似合う」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】若月佑美、話題の美脚秋コーデ
◆若月佑美、秋コーデで色白美脚魅せる
若月は「October 10月になりました」と秋コーデに身を包んだ姿を公開。黒のトップスに、赤と緑とのチェック柄の膝丈のスカートで秋色のコーデからは、色白の脚がすらりと伸びている。
◆若月佑美の美脚秋コーデが話題
この投稿には「フェミニンで可愛い」「チェックスカートの秋の色が素敵」「若さま（若月）の肌の白さと秋の色がぴったり！」「似合う」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】