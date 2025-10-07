若月佑美 （C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/07】元乃木坂46で女優の若月佑美が9日、自身のInstagramを更新。スラリと伸びる美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】若月佑美、話題の美脚秋コーデ

◆若月佑美、秋コーデで色白美脚魅せる


若月は「October 10月になりました」と秋コーデに身を包んだ姿を公開。黒のトップスに、赤と緑とのチェック柄の膝丈のスカートで秋色のコーデからは、色白の脚がすらりと伸びている。

◆若月佑美の美脚秋コーデが話題


この投稿には「フェミニンで可愛い」「チェックスカートの秋の色が素敵」「若さま（若月）の肌の白さと秋の色がぴったり！」「似合う」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】