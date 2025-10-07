新しいクレジットカードが届いたら前のカードは処分してもいい？ 期限切れだからそのまま捨てても問題ないですよね？

新しいクレジットカードが届いたら古いカードはどうなる？ 保有する意味はある？

クレジットカードには有効期限があり、基本的に期限が近づくとカード会社から新しいカードが自動的に送られてくる仕組みです。新しいカードの利用を開始すると、原則として古いカードは使えなくなります。

古いカードをそのまま持っていても支払いには使えません。公共料金やサブスクなど継続課金の登録先も新しいカードに切り替えをしないと、利用先のサービスが継続されない場合があります。つまり、古いカードには「予備」としての役割はなく、使い道もないため、残しておく必要は基本的にありません。

ただし、古いカードを処分する際には注意が必要です。カード自体は使えなくなっても、表面には名前やカード番号、裏面には署名欄やセキュリティコードが記載されています。さらに、ICチップや磁気ストライプには利用情報が含まれており、もし第三者の手に渡れば不正に利用される可能性があるのです。



期限切れカードをそのまま捨てるのは危険！ 不正利用のリスクとは

「有効期限が過ぎているなら安心」と考える人も少なくありませんが、実はそうではありません。期限切れカードをそのまま捨てると、カード情報を盗まれてフィッシング詐欺や不正申込などに使われる恐れがあります。

例えば、カード番号や有効期限、氏名などはインターネット決済で入力を求められる情報です。期限切れカードの情報だけで決済が成立することは通常ありませんが、他の個人情報と組み合わせられると悪用される危険性が残ります。特にICチップや磁気ストライプをスキャンされれば、情報を読み取られてしまう可能性も否定できません。

このため、古いカードを一般ごみとしてそのまま廃棄するのは推奨されません。家庭ごみから不正利用につながるケースは少ないものの、リスクはゼロではないからです。安心して処分するためには、必ず情報部分を破壊してから捨てることが大切です。



安全にクレジットカードを処分する方法

古いカードを安全に処分するには、ハサミで物理的に切断する方法が一般的です。切る際には、カード番号や氏名、有効期限、裏面のセキュリティコードを判別できないように細かく裁断します。さらにICチップや磁気ストライプ部分も必ず切り刻むようにしましょう。これにより、不正に情報を読み取られるリスクを防げます。

カードを細かく切りすぎると処分が面倒に感じるかもしれませんが、個人情報保護の観点からは非常に重要です。カードを数枚の大きな断片に切るだけでは、テープで貼り合わせれば番号が読めてしまう可能性があります。できるだけ細かく裁断し、数回に分けてごみに出すとさらに安心です。



まとめ：古いカードは必ず安全に処分して安心なキャッシュレス生活を

新しいクレジットカードが届けば、基本的に古いカードは使えなくなり不要になります。とはいえ、期限切れのカードをそのまま捨てるのは安全とはいえません。カードには名前や番号、ICチップなど大切な情報が含まれており、第三者に悪用されるリスクが残るからです。

安心して処分するには、必ずハサミで細かく裁断してから廃棄するようにしましょう。安全に処分するひと手間をかけることで、不正利用の不安なくキャッシュレス生活を続けられます。新しいカードを手にしたときこそ、古いカードを正しく処分し、安心な資産管理を心がけてください。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー