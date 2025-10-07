村上佳菜子、スポーティービキニ姿で美ボディ披露「スタイル良すぎ」「夏らしさ全開」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子が10月5日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】村上佳菜子、ヘルシー美ボディ開放
村上は「夏終わらないですぎ」とベトナム旅行の写真を公開。紫色のスポーティーなビキニに、サングラスをかけ、鍛えられた腹筋で夏らしいヘルシーな姿を披露した。また、鏡越しに夫・豊さんとの2ショットで、仲睦まじいショットも投稿している。
この投稿にファンからは、「しっかり鍛えられてるのがわかる」「シンプルでかっこよさ際立つ」「スタイル良すぎる」「夏らしさ全開」といったコメントが寄せられている。
村上は2024年3月に2024年3月に一般男性・豊さんとの結婚を報告。同年9月18日には、宮古島で結婚式を挙げたことをInstagramに投稿していた。（modelpress編集部）
◆村上佳菜子、スポーティービキニ姿公開
◆村上佳菜子の投稿に反響
