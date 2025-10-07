【P5D主人公】 【P3D主人公】 2026年11月 発売予定 価格：各18,000円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「P5D主人公」と「P3D主人公」を2026年11月に発売する。価格は各18,000円。

本商品はペルソナシリーズのサウンドアクションゲーム「ペルソナ5 ダンシング・スターナイト」の「P5D主人公」と「ペルソナ3 ダンシング・ムーンナイト」の「P3D主人公」を1/7スケールフィギュア化したもの。

「P5D主人公」は首元で煌めくヘッドホン、リズムに合わせて舞うスカーフ、個性を際立たせる手袋など、印象的なディテールが再現されている。また、台座はネオンがきらめくイメージの華やかなデザインとなっている。

「P3D主人公」はかすかに光るヘッドホン、メタリックシルバーの質感が際立つTシャツなど、印象的なディテールが再現されている。表情も普段の印象とは異なる、優しい笑顔が表現されている。

また、2体を並べることでコラボポーズによるディスプレイが楽しめる。

P5D主人公

2026年11月 発売予定

価格：18,000円

スケール：1/7

サイズ：全高約268mm

P3D主人公

2026年11月 発売予定

価格：18,000円

スケール：1/7

サイズ：全高約265mm

(C)ATLUS. (C)SEGA.