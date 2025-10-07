同じ「大学・学部」を出たのに…28歳で年収「400万円」の自分と、「580万円」の友人の差にショック！ 年収は“学歴で決まる”わけではないのでしょうか？

28歳での年収が400万円と580万円の差が……

同じ大学を出たにもかかわらず、20代後半の段階でこれほどの年収差が生じるのは珍しくありません。就職した業界や企業規模、配属された職種によって給与テーブルは大きく異なります。例えば、地域密着型の中小企業で一般事務職として働く場合は、安定はしていても給与は大きく伸びにくい傾向にあります。

一方で、外資系の営業職や、コンサルティング、金融、ITといった成果主義が色濃い業界では、入社時点から給与水準が高めに設定されており、成果に応じてインセンティブが加算されるため、20代後半で年収500万円を超えるケースも珍しくありません。

学歴が同じであっても、進む業界や職種、企業の規模、さらには成果主義か年功序列かといった人事制度の違いによって、28歳という同じ年齢でも400万円と580万円という大きな開きが出るのは、決して不思議なことではないでしょう。



28歳の平均年収と比較して高いのか低いのか

国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、日本人全体の平均年収は約478万円とされています。ただしこれは新卒から定年までを含む全年齢の平均です。

25～29歳の平均年収はおよそ407万円とされています。この数字を基準に考えると、28歳で年収400万円というのはほぼ平均的な水準であり、大学を出て一般的なキャリアを歩んでいる人に多いケースといえます。

一方で、同じ年齢で580万円を稼いでいる場合、平均を150万円以上も上回っていることになります。これは統計的に見ても高水準であり、同年代の中では上位層に入る収入だといえるでしょう。

このように、同じ大学を卒業していても、ある人は平均的な給与レンジにとどまり、別の人は同世代の平均を大きく超えるステージに立つことがあります。つまり学歴よりも、その後の業界選択や職種、成果主義の仕組みに身を置いているかどうかが、収入の差を生む大きな要因となっているのです。



年収に学歴はどこまで影響するのか

一般的に学歴は、学校を卒業後すぐの就職においては大きな意味を持ちます。大手企業や専門性の高い業界では、採用時点で大学名が考慮されやすいからです。そのため、学歴と年収には相関があるといわれることも事実です。

だからこそ、同じ大学出身の友人との年収差が気になるのも当然でしょう。しかし、入社後のキャリアにおいては、学歴以上に影響を及ぼす要素があります。具体的には、以下のような要素が大きく関わります。



・選んだ業界や職種の給与水準

・勤続年数や昇進スピード

・専門スキルや資格の有無

・成果に応じた評価制度の有無



とりわけ、よほどの名門大学出身で大手企業に勤めている場合を除けば、学歴そのものが長期にわたって年収を確定付ける要素はありません。むしろ、働く場所やスキルアップの積み重ねこそが、収入格差を生み出す主な要因といえるでしょう。



まとめ

同じ大学を出て同じ年齢であっても、年収に差が出ることは決して珍しくありません。今回の事例のように、28歳の時点で年収400万円は平均的に見て妥当な水準であり、年収580万円は明らかに高水準です。年収は、業界選択や職務内容、成果に応じた評価制度、さらには個人のスキル形成といった要因に強く左右されるでしょう。

結局のところ、学歴はスタートラインを決める要素の1つに過ぎません。その後のキャリア選択や努力の積み重ねによって、同じ大学を出ても年収に大きな差が生まれるのです。



出典

執筆者 : 金田サトシ

執筆者 : 金田サトシ