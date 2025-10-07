『コーヒープリンス』女優と“熱愛”が噂された歌手、“極秘結婚式”の写真が初公開！豪華絢爛な式

俳優チャ・テヒョンが親友で歌手のキム・ジョングクの非公開の結婚式の現場を電撃公開し、話題になった。

【写真】キム・ジョングク、『コーヒープリンス』女優と"熱愛"？

去る10月6日、YouTubeチャンネル「DdeunDdeun」には、「秋夕（チュソク）のフライ返しは言い訳で…」というタイトルの動画が公開された。

この日の動画には、タレントのユ・ジェソク、チャ・テヒョン、俳優ユ・ヨンソク、タレントのナム・チャンヒが出演し、近況と結婚式関連の話を交わした。

同日、チャ・テヒョンは最近行われたキム・ジョングクの結婚式について言及した。彼は「本来結婚式の写真はあまり撮らないが、キム・ジョングクの結婚式場は花が本当にきれいに飾られていた」として、「新郎新婦が登場するときに写真を撮ろうとしたが、誰も撮っていなかった。そのときにやっと『ああ、そういうことか』と思った」と話した。

続けて、チャ・テヒョンは花で飾られた会場の写真を公開し、結婚式の豪華さを伝えた。空いた口が塞がらないほど華やかな内部が目を引いた。

（写真＝YouTubeチャンネル「DdeunDdeun」）左からチャ・テヒョン、ユ・ヨンソク

すると、ユ・ジェソクもやはり「撮るなと言われたので、招待客も携帯電話を取り出さなかった。完全に結婚式に集中できてよかった」と話し、徹底して非公開の結婚式だったことを強調した。

今回の結婚式は、9月5日、ソウル某所で家族と近い知人だけを招待した非公開のイベントとして行われた。一般人である新婦への尊重とセキュリティーのために、一般的な結婚式の写真撮影やSNSへの投稿は徹底的に禁止されたという。

これに対し、ネットユーザーたちは「チャ・テヒョンは生きているのか…キム・ジョングクがまた驚くだろう」「写真1枚にこんなに関心が集中するとは」といったさまざまな反応を寄せた。

今回の公開で、非公開の結婚式の新たな基準と徹底したセキュリティーの重要性に再び焦点が当たり、芸能人の結婚式の特別さを垣間見ることができた。