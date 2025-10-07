カブスは敵地で2連敗…第3戦は9日

【MLB】ブルワーズ ー カブス（日本時間7日・ミルウォーキー）

カブスの鈴木誠也外野手は6日（日本時間7日）、敵地でブルワーズとのナ・リーグ地区シリーズ第2戦に「4番・右翼」で出場した。初回に先制3ランを放つなど3打数1安打、3打点だったが、チームは逆転負けで2連敗を喫した。先発の今永昇太投手が2回2/3を投げ、5安打4失点と誤算だった。

鈴木は初回1死一、二塁でアシュビーのフォーシームを捉えた。打球速度111.7マイル（約179.8キロ）、飛距離440フィート（約134.1メートル）の特大なアーチを描いた。ワイルドカードシリーズ第1戦の本拠地・パドレス戦に続く、ポストシーズン2号となった。

いきなり3点の援護をもらった先発の今永だったが、初回に2死から連打で一、二塁とされると、ボーンに同点3ランを浴びた。2回は3者凡退で終えたが、3回も2死からコントレラスにソロを被弾。次打者に右前打を許したところで、交代を告げられた。鈴木もその後は快音を響かせることができなかった。

カブスは4回にも3点を失い、苦しい展開を跳ね返すことはできなかった。あと1敗で終戦となる。本拠地に戻り、8日（同9日）の第3戦からの反撃を目指す。

