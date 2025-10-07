G-DRAGON、F1公演史上最多の6万5000人動員！8年ぶりシンガポール公演で世界を魅了

BIGBANGのG-DRAGONが、F1公演史上最多となる6万5000人の観客を動員し、F1グランプリの新たな歴史を刻んだ。

G-DRAGONは10月3日（現地時間）、シンガポール・マリーナベイ市街地サーキットのパダンステージで開催された「2025 FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX」にヘッドライナーとして出演した。

シンガポールグランプリは、F1初のナイトレースが行われた象徴的な舞台であり、秋のシンガポールを代表する世界的イベント。今回はG-DRAGONとエルトン・ジョン（Elton John）が並んでヘッドライナーに名を連ね、公演前から世界的な注目を集めていた。

特に今回のステージは、G-DRAGONにとって2017年の2度目のワールドツアー「Act III, M.O.T.T.E」以来、約8年ぶりのシンガポール公演。その知らせが伝わるや否や現地ファンの反応は爆発的で、公演当日にはF1公演史上最多となる6万5000人が集結。彼の圧倒的な人気とカリスマ性を改めて証明する一夜となった。

暗転した会場にG-DRAGONが姿を現すと、観客は一斉に「クォン・ジヨン！」（G-DRAGONの本名）と叫び、歓声が響き渡った。

彼はその声援に応えるように、『PO￦ER』『HOME SWEET HOME』『TOO BAD（feat. Anderson .Paak）』といった新曲から、『MichiGO』『One of a Kind』『Crayon』などの代表曲まで披露。 約1時間半にわたる圧倒的なステージパフォーマンスで観客を熱狂の渦に包み込んだ。

ステージでは、3つのパートごとに衣装をチェンジ。最初のステージではF1をモチーフにしたハイエンド・レーシングルックで登場し、「Übermensch（ウーバーメンシュ）」ロゴとカラフルなパッチが施されたレーシングジャケットにレザーパンツ＆ブーツを合わせ、強烈なカリスマ性を放った。

続く第2幕では真紅のスーツスタイルで登場し、唯一無二のビジュアルと存在感を披露。ラストではキッチュさとダンディズムを融合させたスタイリングに、F1の象徴・チェッカーフラッグを取り入れ、ステージの完成度と没入感をさらに高めた。

公演を観たファンたちはSNSやコミュニティを通じて、「想像をはるかに超えるステージだった」「一生忘れられない夜」「観客との一体感がすごかった」といった感動の声を続々と投稿している。

一方、シンガポールではG-DRAGONの所属事務所Galaxy Corporationと、コンテンツソリューション企業Creative MUTが共同開催する展覧会「G-DRAGON Media Exhibition : Übermensch」のグローバルツアーも開催中だ。

会場はシンガポールのランドマーク「ジュエル・チャンギ・エアポート」内にあるインタラクティブ展示空間「Changi Experience Studio」。 G-DRAGONの芸術的世界観を体感できる空間として話題を呼び、初日から現地ファンの関心が殺到。チケットは連日完売するほどの盛況ぶりを見せている。

さらにG-DRAGONは、韓国を皮切りに東京・大阪・マカオ・台北・クアラルンプール・ジャカルタ・香港、そしてアメリカ主要都市（ニュアーク、ラスベガス、ロサンゼルス）やフランス・パリでソロワールドツアーの公演を成功裏に終え、ソロアーティストとしての地位を確固たるものにした。

この勢いのまま、今後は10月20・21日に大阪、11月に台北とハノイ、12月にソウルで追加公演を行い、ファンと熱い時間を共有していく予定だ。

音楽、ファッション、アートのすべてを横断するG-DRAGONは、今や“アーティスト”を超えたカルチャーアイコンそのものとして、世界中のファンを魅了し続けている。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。