◆第１１回サウジアラビアロイヤルＣ・Ｇ３（１０月１１日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝１０月７日、栗東トレセン

６月の阪神で現２歳世代最初の新馬戦を制したチュウワカーネギー（牡２歳、栗東・大久保龍志厩舎、父モーリス）は坂路を６５秒４―１５秒７でキャンター調整。動きが素軽く、落ち着きもあって好気配が漂う。大久保調教師は「いつも通り良い感じでした。素直で賢い馬ですからね」とうなずいた。

前走は好スタートからマイペースで逃げ、直線でも余力十分に押し切る初陣としては上々の内容。素質の高さをうかがわせた。トレーナーは「育成（牧場）の時から出来が良く、今年の一番最初（の新馬戦）に。厩舎に来てからも良い感じのまま調整できましたから」と期待通りの快勝を振り返る。

約４か月の間隔を空けて成長を促し、「体が大きくなった感じで、少しずつトモ（後肢）も大きくなってきた」と馬体がボリュームアップ。脚さばきも、より力強くなるなど、順調に上昇カーブを描いている。「母系から距離はもっと延ばしてもいいと思いますが、しばらく（間隔を）空けてからの復帰戦なので、選択肢としてこのあたりがいいんじゃないか」と前回と同じマイルの重賞に挑戦。デビュー前から完成度の高かった評判馬が、２戦目でパワーアップした走りを見せつける。