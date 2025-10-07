「ABEMA」10月配信の韓国映画5作品 『ミス・ワイフ』『スウィンダラーズ』『メタモルフォーゼ／変身』など＜キャスト・あらすじ＞
「ABEMA」では10月より新たに 『ミス・ワイフ』『スウィンダラーズ』『メタモルフォーゼ／変身』など、韓国映画作品の配信を開始。今回はその中から5作品を紹介する。無料配信期間はいずれも10月6日（月）〜10月12日（日）。
【写真】ヒョンビンやヨ・ジング出演映画も配信
■『ミス・ワイフ』
もしも独身キャリアウーマンが、突然“妻で母”になったら…？韓国で2015年に公開された本作は、恋愛や結婚に全く価値を見出していないバリバリのキャリアウーマンが、ある日突然“妻であり母”として生きることになるという、奇想天外な騒動を描いたファンタジー・ラブコメディ。
主演は、韓国を代表する俳優のオム・ジョンファ。クールで合理的だった彼女が、突然降りかかった“家庭”という未知の世界に悪戦苦闘しながらも、少しずつ人の温もりや家族の絆を知っていく姿を、時にコミカルに、時に切なく演じる。夫役は、『秋の童話』『夏の香り』で人気を確立したソン・スンホン。意外な組み合わせの夫婦を演じる2人の掛け合いも、大きな見どころとなっている。
“完璧なキャリア女性”が予期せぬ日常に直面し、仕事とは異なる悩みに悪戦苦闘しながらも、学校行事や家事、夫婦喧嘩といった日常の小さな出来事を通して“本当の幸せとは何か”に気づいていく展開に、多くの観客が共感した本作。笑いと涙の中で「家族の大切さ」を再確認できる作品となっている。
●キャスト：オム・ジョンファ、ソン・スンホン、キム・サンホ、ラ・ミラン
■『スウィンダラーズ』
豪華キャスト共演による、スリル満点のクライム・エンターテインメント。ヒョンビン、ユ・ジテ、ペ・ソンウ、ナナ、パク・ソンウンといった実力派俳優が集結し、それぞれがクセ者ぞろいの詐欺師や検事を熱演する本作は、詐欺師と検事という本来なら相容れない立場の者たちが手を組み、巨悪に立ち向かう知略の攻防戦をスピーディに描いた話題作。
本作の面白さは、裏切りと駆け引きが幾重にも仕掛けられたストーリー展開。誰が味方で誰が敵か分からない緊張感の中で、騙し合いが繰り広げられる“知略ゲーム”の醍醐味を堪能できる。また、ヒョンビンのクールで華やかなアクションと、ユ・ジテらの緻密な心理戦が交錯することで、スタイリッシュかつ爽快な娯楽作に仕上がっている。
●キャスト：ヒョンビン、ユ・ジテ、ペ・ソンウ、パク・ソンウン、ナナ
■『メタモルフォーゼ／変身』
恐怖の対象は“悪魔”ではなく“家族”。背筋も凍る新感覚ホラー。主演は、『ザ・キング』や『スウィンダラーズ』等数多くの作品で名脇役を演じ、韓国アカデミー賞とも称される大鐘賞助演男優賞の受賞経歴も持つ個性派俳優ぺ・ソンウ。さらに、『安市城 グレート・バトル』のソン・ドンイル、キム・ヘジュンら人気俳優が贈る新感覚ホラー作品。
家族という最も身近で信頼すべき存在が次々と悪霊に憑依され、“誰も信じられない”極限状態に追い込まれる恐怖を描く。“正体不明の恐怖”が家族の中に潜んでいるという斬新な展開。次に憑依されるのは父か、母か、それとも自分か…。愛すべき存在が一瞬で悪魔に変貌するスリルが観客を震え上がらせる。さらに、日常的な家庭の風景が一転して恐怖の舞台となるリアルさが、従来のホラー作品とは一線を画す緊迫感を生み出している。
●キャスト：ペ・ソンウ、ソン・ドンイル、チャン・ヨンナム、キム・ヘジュン
■『同感 〜時が交差する初恋〜』
違う時代を生きる2人が時を超えてつながる“声”が紡ぐ、切なくも美しい初恋の物語。『ホテルデルーナ〜月明かりの恋人〜』『怪物』のヨ・ジング、『賢い医師生活』『今、私たちの学校は…』で人気を博したチョ・イヒョン、さらにナ・イヌ、ペ・イニョクら若手注目株が集結した本作は、キム・ハヌル、ユ・ジテの主演で2000年に製作された『リメンバー・ミー』を、時代設定を新たにして描いたラブストーリー。1999年に生きる男子大学生ヨンと、2022年に同じ大学に通う女子大生ムニが、1台の古い無線機を通じて交信し、時代を超えて心を通わせていく。
時間を超えて芽生えた友情と恋心は、やがて運命を揺さぶる予期せぬ展開へ…。懐かしさと新しさが融合した映像美と、胸を締め付けるラストに「涙なしでは見られない」と多くの観客が共感を寄せている。
●キャスト：ヨ・ジング、チョ・イヒョン、ナ・イヌ、ペ・イニョク
■『リバウンド』
廃部寸前の高校バスケ部が全国大会出場!?奇跡の実話をもとに描かれた青春スポーツ感動ドラマ。廃部の危機に瀕した釜山中央高校バスケットボール部に新任コーチとして赴任するカン・ヤンヒョンを演じるのは、『狩りの時間』『マスクガール』など話題作で存在感を放つ実力派俳優アン・ジェホン。
バスケ部のエース、チョン・ガンホ役には、『愛の不時着』で一躍注目を集め、本作で「第44回青龍映画賞」新人男優賞にノミネートされたイ・シニョン。さらに、ケガによって選手生命を絶たれた孤高の天才ペ・ギュヒョクを、ボーカルグループ2AMのメンバーとしても知られるチョン・ジヌンが熱演する。
2012年、指導経験のない新人コーチのもと、わずか6人の寄せ集め選手たちが全国大会で快進撃を見せ、韓国中に驚きと感動を巻き起こした“奇跡の実話”を映画化。“リバウンド”とは、ミスをチャンスに変え、失敗を成功へと導くこと…まさに弱き者たちが挑む“逆転の物語”となっている。
韓国のヒットメイカーたちが集結し、躍動感あふれる映像と迫力の試合シーンで、青春の情熱とチームの絆をリアルに描き出す。公開時には、『THE FIRST SLAM DUNK』などの話題作が並ぶ中、前売り券売上率で堂々の1位を記録した。
●キャスト：アン・ジェホン、イ・シニョン、チョン・ジヌン、チョン・ゴンジュ、キム・テク、キム・ミン、アン・ジホ
