文明堂の限定スイーツ♡秋限定「黄色いこぐま焼き 安納芋」が登場

秋の訪れとともに、文明堂の人気スイーツ「こぐま焼き」に季節限定の新フレーバーが登場♡ 鹿児島県産の安納芋を使用した濃厚な餡を、もっちもちの米粉＆タピオカ粉生地で包み込んだ「黄色いこぐま焼き 安納芋」。毎日15時から数量限定で販売される、見た目も味もほっこりする秋限定の味わいです。手土産にも、自分へのご褒美にもぴったりなひと品ですよ♪

文明堂の限定こぐま焼きに秋の味覚「安納芋」が仲間入り

鹿児島県種子島産の安納芋を贅沢に使った「黄色いこぐま焼き 安納芋」は、濃厚な芋の香りとやさしい甘みが特徴。

生地は米粉とタピオカ粉をブレンドしたオリジナルで、しっとり＆もちもちの食感が楽しめます。

ひとくち頬ばると、口いっぱいに秋の風味が広がる幸せな味わい♡ 淡い黄色の生地が見た目にも可愛らしく、ティータイムのおともにもぴったりです。

期間限定で登場！販売情報をチェック

販売期間は2025年10月8日（水）～11月18日（水）まで。販売店舗は「匠の焼き菓子 CONGALI 文明堂」で、毎日15時より販売スタート。

売り切れ次第終了となるため、早めの来店がおすすめです。価格は1個200円（税込216円）、5個入1,000円（税込1,080円）。数量限定販売のため、購入数が制限される場合もあります。

こぐま焼きシリーズの歴史と魅力

「こぐま焼き」は、文明堂のロングランCM『文明堂豆劇場』に登場するこぐまをモチーフにした人形焼。つぶらな瞳とお耳が愛らしく、どこか懐かしい雰囲気が魅力です。

こぐま焼き さくら

白いこぐま焼き パイン

黒いこぐま焼き きなこ黒みつ

通年販売のこしあん味に加え、春はさくら、夏はパイン、冬はきなこ黒みつなど季節ごとに限定フレーバーが登場。2025年秋は新作「安納芋」が加わり、ますますバリエーション豊かに楽しめます♪

秋の限定スイーツで、心もほっとひと休み♡

秋の午後、ほっこり甘い香りに包まれながら「黄色いこぐま焼き 安納芋」で癒しのひとときを過ごしてみませんか？

文明堂が届ける季節の味わいは、忙しい日常に小さな幸せを添えてくれます。かわいいこぐまの笑顔とともに、心あたたまるおやつタイムを楽しんでください♡