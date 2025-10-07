ソフトバンクは7日、育成の風間球打投手（22）に対し、来季の契約を結ばないことを伝えた。昨オフに支配下としての戦力外通告を受け、育成で再契約し、2年連続で構想外の通告となった。

「悔しい思いはあるが、ドラフト1位でとってもらい、ありがたい気持ちはある」。そう感謝を口にした。

秋田・ノースアジア大明桜高からドラフト1位で2022年に入団。2年目までは右肘の張りや腰を痛めるなどけがが続いた。3年目の昨季はウエスタン・リーグ初登板を果たした。

育成となった今季は「厳しい世界なので、3、4軍で結果を残すことに全力を出し切るだけ」と気持ちを切り替えて臨んだが、2軍で投げることはなかった。

高校時代、阪神に1位の森木大智投手（22）＝高知高＝とDeNAに1位指名された小園健太投手（22）＝市和歌山高＝とともに「ビッグスリー」と称された右腕。そのうちの一人、森木も風間と同じように2年連続の通告となり「ライバルとして同じ世界に入った。1軍という同じ舞台で投げ合いたかった。悔しい」と語った。

今後も野球を続ける。「NPBも社会人でも自分の力を試してみたい」。そう言い、前を見つめた。

（浜口妙華）