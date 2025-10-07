ベイカレントクラシックの組合せが発表 松山英樹はコリン・モリカワらと同組 石川遼、世界4位のシャウフェレは？
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 事前情報◇6日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞日本で唯一開催される米国男子ツアー「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」が9日から4日間の日程で開催される。日本人はアマチュアを含め17人が出場。開幕に向けて初日の組み合わせが発表された。
【写真】三ヶ島かなら女子プロが会場に登場！
米国男子ツアーを主戦場にする日本勢は松山英樹、久常涼、金谷拓実、大西魁斗の4人が参戦。2021年大会覇者の松山は、23年覇者のコリン・モリカワ、クリストファー・ゴッタラップ（ともに米国）と同組で午前10時35分にティオフする。久常は、同9時40分、金谷と大西はそれぞれ1番と10番から同9時51分にスタートする。日本ツアーからは、「バンテリン東海クラシック」終了時点の賞金ランキング上位7人が出場。ランキング1位の生源寺龍憲は10番から最終組の同10時57分に初日を迎える。ほか、比嘉一貴（同2位）、米澤蓮（同4位）、金子駆大（同5位）、小西たかのり（同6位）、小平智（同7位）、河本力（同8位）が出場する。同3位の?川泰果は、今年の「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」優勝資格で参戦。久常とマイケル・トルビョンセン（米国）とのグルーピングとなった。また、主催者推薦からは石川遼、DPワールド（欧州）ツアーを主戦場にする中島啓太、堀川未来夢、中西直人の4人が出場。石川はエリック・コール、米ツアー1勝のジョエル・ダーメン（ともに米国）と同8時56分に初日を迎える。松山が開催した、アマチュア向け予選会「Hideki Matsuyama Amateur Challenge Presented by LEXUS」を通過した日本大学4年の小林大河は同10時57分のスタートとなった。さらに、世界ランキング4位のザンダー・シャウフェレ、ゲーリー・ウッドランド、ウィンダム・クラーク（それぞれ米国）、アダム・スコット（オーストラリア）らビッグネームも出場する。シャウフェレは同9時18分に第1ラウンドを迎える。2019年から（コロナ禍の2020年を除く）「ZOZOチャンピオンシップ」として開催された日本で唯一の米男子ツアー公式戦が、今年、心機一転。舞台も千葉県・アコーディア・ゴルフ習志野CCから横浜CCに移し新たな風を吹き込む。米ツアーからはFedExCupポイントランキング上位60名、国内男子ツアーから9名、さらにスポンサー推薦の9名を合わせた計78人が舞台に立つ。今大会は予選カットがなく、72ホールのストロークプレーとなっている。【日本勢出場資格一覧】松山英樹（FedExCupポイントランキングより選出）久常涼（FedExCupポイントランキングより選出）大西魁斗（主催者推薦）生源寺龍憲（10月5日時点、国内男子ツアー賞金ランキング1位）比嘉一貴（同2位）米澤蓮（同4位）金子駆大（同5位）小西たかのり（同6位）小平智（同7位）河本力（同8位）金谷拓実（2024年「ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント」優勝）?川泰果（2025年「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」優勝）石川遼 （主催者推薦）中島啓太（主催者推薦）堀川未来夢（主催者推薦）中西直人（主催者推薦）アマチュア・小林大河（「Hideki Matsuyama Amateur Challenge Presented by LEXUS」優勝）
