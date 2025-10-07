キリンビールの新ブランド発表会が行われ、CMに出演する綾瀬はるかさん、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波さん、鈴木亮平さんの豪華6名が登壇しました。



【写真を見る】【 ミセス大森 】 鈴木亮平から ミセスの裏話明かされ…「我々にとっては日常なので！」 藤澤は赤面





新商品のテーマに掲げられたのは「ひろがれ、幸せのエール」。

ミセスがテーマに沿った楽曲「GOOD DAY」を特別に書き下ろしました。





ボーカルの大森元貴さんは、“日本を丸ごと明るくしたいというテーマだと伺ってすごい規模だなと思ったが、我々も音楽をやっている身としてワクワクを届けたいという思いで活動しているのですごく共感した。全力で応えたい”とオファーを快諾。“誰1人置き去りにせず、綺麗事じゃなく希望を歌うことを大切したい”と楽曲に込めた熱い思いを明かしていました。





綾瀬はるかさんは"（ミセスの）曲が最高だから、みんなで歌って、飲んで、すっごく楽しかったです。体にパワーをくれる曲！”と楽曲を大絶賛。ミセスの３人は恐縮しながらも“ありがとうございます”と笑顔を見せました。





ＣＭ撮影中、鈴木亮平さんは、ミセスの３人のやりとりが気になったとポツリ。

“撮影の直前までね、（藤澤）涼架くんが（ビールの缶を）どうやって持とうかなぁ…どうやってやろうかなぁ…ってすごい言ってて。それを他のお2人が「もう行くよ！」「いいから！」って…”と３人の日頃のやりとりが伝わる撮影時のエピソードを披露。



“普段ミセスの方々と、なかなかお会いする機会がないが、こういう関係性なんだって見れて嬉しかった。（藤澤さんは）一番年上なのに”と驚いた様子を見せると、大森さんは「我々にとっちゃあそれが日常なので」とすかさず反応。若井さんがうんうんと頷くと、藤澤さんは隣で「確かに…恥ずかしい」と赤面する様子を見せました。







また、大森さんは、昨日（6日）に自身のＳＮＳでプチギックリ腰であることを告白。

昨日、ＴＢＳ系音楽番組『ＣＤＴＶライブ！ライブ！』の出演前に車いすを使用していたことも明かしていました。

今日のイベントでは腰を深く屈めてガッツポーズをとったあと、大森さんが腰をさすり苦笑いする場面も。

綾瀬さんから"腰が…！"と心配されると、”もう大丈夫です！”と元気よく応え、鈴木さんからは"きのうのＣＤＴＶ観ましたよ！"という声が上がり、会場は笑いに包まれました。



【担当：芸能情報ステーション】