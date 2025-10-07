◇東都大学野球秋季リーグ戦 第3週第1日 東洋大1―6亜大（2025年10月7日 神宮）

東洋大が延長11回タイブレークの末、1―6で亜大に敗れた。

今秋ドラフト候補の宮下朝陽内野手（4年）は「5番・遊撃」で出場し、4回に先制右越えソロを放った。2年時には「飛び級」で大学日本代表の選出された逸材が1部リーグ戦で初本塁打をマークした。

10月23日に行われるドラフト会議では創価大のスラッガー・立石正広内野手（4年）が目玉とされるが、スケールでは宮下も負けてはいない。遊撃、二塁を守る右投げ右打ちのスラッガーとして下級生の時から注目を集め、2年時には「飛び級」で大学日本代表に選出された。

この日はネット裏で日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサーが視察。「今日は宮下選手を見に来ました。北海道の子で高校時代から評価されていました。あのパンチ力を備えるショートはみんなが気になる存在です。素材の良さは分かっていたので、試合でどう力を示すのかを（各球団は）気にしていたはず。今日は凄く良いモノを見せてもらいました」と語った。