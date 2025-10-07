山本由伸投手と二人三脚でメジャーの道を進み始めた通訳の園田芳大さんについて感謝を述べました。

ドジャースには大谷翔平選手や佐々木朗希投手の通訳として経験豊富なアイアトンさんが会見やインタビューの席で同席しますが、山本投手には専属通訳で園田さんがつきます。園田さんもメジャーでの通訳経験が初めてとのことで、メジャー1年目から山本投手と共に戦ってきました。

そして山本投手はレギュラーシーズンで唯一ローテーションを守りきるなど、今ではエース級に上り詰めるほどチームにとって重要な存在へ成長しています。

地区優勝がかかる一戦を任されたり、ポストシーズンでもワイルドカードシリーズ第2戦に登板し、6回2/3を自責点0(2失点)に抑える活躍を見せました。そして2勝しリーグチャンピオンシップシリーズへ進出がかかる第3戦先発に挑みます。

会見で、山本投手が共に歩んだ園田通訳について尋ねられると、「陰での努力といいますか、そういったのは、僕が感じるほどされてるなと思いますし、本当に園田さんが45、6歳、去年、野球業界に、すごい大きな決断だったんだろうなって思いますし、その覚悟が日頃の努力からすごく感じられるなと思っています。本当に純粋さだったり素直さだったり、そういったところがすごくある方なので、すごく素敵だなと思います」と時折目線を園田さんへ向け、笑顔を見せました。