秦 基博、TVアニメ『太陽よりも眩しい星』OPテーマ「Stellar Days」Music Videoが公開！楽曲配信もスタート！

TBS系28局で10月2日から毎週木曜午後11時56分に全国同時放送されるTVアニメ『太陽よりも眩しい星』のOPテーマとして書き下ろされた、秦 基博の新曲「Stellar Days」が配信開始となり、Music Videoも公開となった。

秦 基博が作品を読んだ上で書き下ろした新曲「Stellar Days」は、『太陽よりも眩しい星』の世界観に寄り添うようなサウンドと歌詞が織りなす爽やかな楽曲となっている。

そのMusic VideoはTVCM・MV・ドラマなど多岐にわたる映像演出を手がける鈴木菜音が監督を務め、アニメとはまた違うストーリーを表現した映像作品となっており、青春のきらめきと切なさ、心の揺れ動きの温度感やリアリティを感じる世界観は必見だ。

『太陽よりも眩しい星』は、『俺物語!!』（作画：アルコ）、『高校デビュー』、『先生！』と、多くの作品でメディアミックスを果たしている河原和音の最新作。集英社『別冊マーガレット』にて連載中で、2025年9月時点でコミックス累計320万部を突破する。

平均より少し頑丈な女の子・岩田朔英は小学生の頃、か弱い男の子・神城光輝の笑顔にひとめぼれした。だが、細くて小さかった神城は中学生になると、さわやかイケメンに成長し遠い存在になってしまった。そんな中、中学最後の体育祭で一緒になったことで、心の奥にしまってきた初恋が動き出していく。

どんなに遠くなっても、私の眩しい星はずっと君――。

きらめく初恋ストーリーが始まる！

アニメ作品とMVの二軸で展開される「Stellar Days」の映像と楽曲をぜひ楽しんで欲しい。

＜鈴木菜音監督 コメント＞

「青春」と聞くと、人それぞれに思い浮かべる明るさや温度は異なるものだと思います。

秦 基博さんの楽曲「Stellar Days」には、星の瞬きのように静かでありながら、確かな熱を感じました。

光と闇が常に入り混じる中で、その瞬間を必死に生きている人たちが、大切な人やモノをこれからも大切にし続けられますように

そんな願いを込めて、今回の映像を手掛けさせていただきました。

＜秦 基博コメント＞

『太陽よりも眩しい星』という作品が持つ、

溢れるほどの眩さとどこまでも澄み切った純粋さと

揺れ動き震える戸惑いを表現できればと思い、「Stellar Days」を作りました。

ぜひ作品とともに楽曲もお楽しみください。

●リリース情報DIGITAL SINGLE秦 基博「Stellar Days」配信中配信リンクはこちらhttps://MotohiroHata.lnk.to/StellarDays

＜秦 基博プロフィール＞

宮崎県生まれ、横浜育ち。

2006年11月シングル「シンクロ」でデビュー。“鋼と硝子で出来た声”と称される歌声と叙情性豊かなソングライティングで注目を集める一方、多彩なライブ活動を展開。2014年、映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌「ひまわりの約束」が大ヒット、その後も数々の映画、CM、TV番組のテーマ曲を担当。デビュー10周年には横浜スタジアムでワンマンライブを開催。初のオールタイム・ベストアルバム「All Time Best ハタモトヒロ」は自身初のアルバムウィークリーチャート1位を獲得、以降もロングセールスが続いている。2020年11月よりスタートしたＮＨＫ連続テレビ小説『おちょやん』の主題歌に「泣き笑いのエピソード」が起用。2021年に15周年を記念し11月には「Hata Motohiro 15th Anniversary LIVE」を横浜アリーナ、大阪城ホールで開催。12月には日本武道館で「HATA MOTOHIRO 15th Anniversary LIVE “Philharmonic Night”」が開催された。2022年4月13日には、UNITED ARROWS green label relaxingコーディネーション・ソングに起用された、約1年ぶりの新曲「Trick me」もリリース。7月6日にリリースされた『映画ざんねんないきもの事典』主題歌「サイダー」に続いて、7月28日にはテレビ朝日系木曜ドラマ『六本木クラス』挿入歌「残影」をリリース。2024年、ライフワークであるアコースティック・ライブシリーズ「GREEN MIND」を、東阪の野音で開催。Spitz草野マサムネ氏ら豪華アーティストが参加する自身初のコラボレーションアルバム「HATA EXPO -The Collaboration Album-」を11月20日にリリース。2025年3月には、映画『35年目のラブレター』の書き下ろし主題歌「ずっと作りかけのラブソング」をリリースした。

