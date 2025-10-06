MADKID、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』OPテーマ「Mad Pulse」収録シングル12月24日発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2014年結成、2018年メジャーデビュー。2019年に担当したTVアニメ「盾の勇者の成り上がり」のオープニングテーマがYouTube総再生回数3200万回を超え海外を中心にヒット。

その後も数々のアニメ主題歌を担当し、アメリカ・カナダ・ドイツ・メキシコなど海外でもライブを開催するなどグローバルに活動を行う。更に現在、メンバーのYUKI、SHINが多数の2.5次元舞台作品に出演するなど俳優としても活躍の場を広げているMADKID。

そんなMADKIDが今年10月より放送開始のフジテレビ系TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」オープニングテーマ「Mad Pulse」を収録したシングルを12月24日(水)にリリースする事がわかった。

本日ジャケット画像および収録内容が公開された。ジャケットはエメラルドグリーンとパープルに「拍動」が描かれた印象的なデザインに仕上がっている。また、本作には「Mad Pulse」を始め、今年北米ツアーをともに巡ったニューヨーク出身のシンガー・ナノとのコラボソング「Silence Shatter (feat. ナノ)」、そして『MADKIDの5人がメンバー自身に伝えるメッセージ』というテーマで制作された新曲「We Go」が収録される。「Silence Shatter (feat. ナノ)」についてメンバーのYOU-TAは以下のコメントを寄せている。

「沈黙や孤独に立ち向かう勇気を描いた楽曲です。『声を上げることで自分を証明し、未来を切り開く』、そんな力強いメッセージを歌に込めました。ナノさんと作り上げたエモーショナルなボーカルワークもぜひ楽しんでください」(YOU-TA)

なお、表題曲「Mad Pulse」のMusic Videoは明日10月5日20時にプレミア公開される。

また、同MVの公開前、19時からはメンバーが出演してのYouTube LIVE特番の配信も予定されている。

MADKIDは本シングルを発売した翌週、12月30日にはZepp Shinjukuでワンマンライブの開催も決定している。

●リリース情報MADKID 12th SINGLETVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」OPテーマ「Mad Pulse」12月24日発売

【Type-A（CD＋16P BOOKLET）】



価格：￥2,000＋税

【Type-B（CD Only）】



価格：￥1,500＋税

＜CD＞

M1. Mad Pulse（TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」OPテーマ）

Lyrics: LIN, YUKI Music: pw.a, Yuka Niiyama Arrangement: pw.a

M2. Silence Shatter (feat. ナノ)

Lyrics: YOU-TA, LIN, YUKI, ナノ Music: 松淵歩 Arrangement: 小山寿

M3. We Go

Lyrics: MADKID Music & Arrangement: hisakuni Additional Band Arrangement & Play: ヤマサキテツヤ

M4. Mad Pulse (Instrumental)

M5. Silence Shatter (feat. ナノ) (Instrumental)

M6. We Go (Instrumental)

●配信情報

「Mad Pulse」

配信リンクはこちらから

https://mdkd.lnk.to/MadPulse

●ライブ情報

2025/12/30(火) 開催

MADKID ONE MAN LIVE -BREAKNECK AXCELERATION-

at Zepp Shinjuku

＜DAY＞15:00 OPEN 15:45 START

MADKID ONLY

＜NIGHT＞18:30 OPEN 19:15 START

WITH BACK BAND (NAGAREDA PROJECT)

チケット：スタンディング ￥7,700(税込) ※メンズエリアあり

ローチケ

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=295620

チケットぴあ

https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=F9240053

イープラス

https://eplus.jp/sf/detail/2473740001?P6=001&P1=0402&P59=1

＜MADKID Profile＞

2ラッパー3ボーカルで構成される5人組ダンスボーカルグループ。2014年結成、2018年メジャーデビュー。

TVアニメ「盾の勇者の成り上がり」シリーズをはじめ、多数のアニメ主題歌を担当。

今年1月〜2月にはアメリカ、カナダ、メキシコの11都市でツアーを開催するなど、グローバルに活躍する。

今年12月にはグループ最大規模のワンマンライブ「BREAKNECK AXCELERATION」をZepp Shinjukuで開催する。

関連リンク

MADKID オフィシャルサイト

https://columbia.jp/madkid/

TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」 公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/