MADKID、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』OPテーマ「Mad Pulse」収録シングル12月24日発売決定！
2014年結成、2018年メジャーデビュー。2019年に担当したTVアニメ「盾の勇者の成り上がり」のオープニングテーマがYouTube総再生回数3200万回を超え海外を中心にヒット。
その後も数々のアニメ主題歌を担当し、アメリカ・カナダ・ドイツ・メキシコなど海外でもライブを開催するなどグローバルに活動を行う。更に現在、メンバーのYUKI、SHINが多数の2.5次元舞台作品に出演するなど俳優としても活躍の場を広げているMADKID。
そんなMADKIDが今年10月より放送開始のフジテレビ系TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」オープニングテーマ「Mad Pulse」を収録したシングルを12月24日(水)にリリースする事がわかった。
本日ジャケット画像および収録内容が公開された。ジャケットはエメラルドグリーンとパープルに「拍動」が描かれた印象的なデザインに仕上がっている。また、本作には「Mad Pulse」を始め、今年北米ツアーをともに巡ったニューヨーク出身のシンガー・ナノとのコラボソング「Silence Shatter (feat. ナノ)」、そして『MADKIDの5人がメンバー自身に伝えるメッセージ』というテーマで制作された新曲「We Go」が収録される。「Silence Shatter (feat. ナノ)」についてメンバーのYOU-TAは以下のコメントを寄せている。
「沈黙や孤独に立ち向かう勇気を描いた楽曲です。『声を上げることで自分を証明し、未来を切り開く』、そんな力強いメッセージを歌に込めました。ナノさんと作り上げたエモーショナルなボーカルワークもぜひ楽しんでください」(YOU-TA)
なお、表題曲「Mad Pulse」のMusic Videoは明日10月5日20時にプレミア公開される。
また、同MVの公開前、19時からはメンバーが出演してのYouTube LIVE特番の配信も予定されている。
MADKIDは本シングルを発売した翌週、12月30日にはZepp Shinjukuでワンマンライブの開催も決定している。●リリース情報
MADKID 12th SINGLE
TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」OPテーマ
「Mad Pulse」
12月24日発売
【Type-A（CD＋16P BOOKLET）】
価格：￥2,000＋税
【Type-B（CD Only）】
価格：￥1,500＋税
＜CD＞
M1. Mad Pulse（TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」OPテーマ）
Lyrics: LIN, YUKI Music: pw.a, Yuka Niiyama Arrangement: pw.a
M2. Silence Shatter (feat. ナノ)
Lyrics: YOU-TA, LIN, YUKI, ナノ Music: 松淵歩 Arrangement: 小山寿
M3. We Go
Lyrics: MADKID Music & Arrangement: hisakuni Additional Band Arrangement & Play: ヤマサキテツヤ
M4. Mad Pulse (Instrumental)
M5. Silence Shatter (feat. ナノ) (Instrumental)
M6. We Go (Instrumental)
●配信情報
「Mad Pulse」
配信リンクはこちらから
https://mdkd.lnk.to/MadPulse
●ライブ情報
2025/12/30(火) 開催
MADKID ONE MAN LIVE -BREAKNECK AXCELERATION-
at Zepp Shinjuku
＜DAY＞15:00 OPEN 15:45 START
MADKID ONLY
＜NIGHT＞18:30 OPEN 19:15 START
WITH BACK BAND (NAGAREDA PROJECT)
チケット：スタンディング ￥7,700(税込) ※メンズエリアあり
ローチケ
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=295620
チケットぴあ
https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=F9240053
イープラス
https://eplus.jp/sf/detail/2473740001?P6=001&P1=0402&P59=1
＜MADKID Profile＞
2ラッパー3ボーカルで構成される5人組ダンスボーカルグループ。2014年結成、2018年メジャーデビュー。
TVアニメ「盾の勇者の成り上がり」シリーズをはじめ、多数のアニメ主題歌を担当。
今年1月〜2月にはアメリカ、カナダ、メキシコの11都市でツアーを開催するなど、グローバルに活躍する。
今年12月にはグループ最大規模のワンマンライブ「BREAKNECK AXCELERATION」をZepp Shinjukuで開催する。
関連リンク
MADKID オフィシャルサイト
https://columbia.jp/madkid/
TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」 公式サイト
https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/