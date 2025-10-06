Aimer、映画「羅小黒戦記2」・TVアニメ「羅小黒戦記」W主題歌を収録したシングル「Little Bouquet / Pastoral」より「Pastoral」先行配信スタート！
一度聞いたら忘れられない、深みのあるハスキーボイスが話題の女性シンガー・Aimer（エメ）。
2025年11月7日より劇場公開となる「羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来」の日本版主題歌を担当することが決定した。
『羅小黒戦記（ロシャオヘイセンキ）』は中国のアニメ監督、木頭及び寒木春華(HMCH)スタジオが制作したアニメ作品で、中国国内での興行収入は3.15億 人民元(約49億円)を記録し異例の大ヒットとなった作品。
さらに“羅小黒戦記の原点”となるWEBアニメシリーズが日本語吹替版のTVアニメとして初回放送がスタートした。Aimerの新曲「Pastoral」（読み:パストラル）が日本語吹替版の主題歌を担当している。
「Pastoral」はアニメ初回放送後の本日10月6日(月)0時より先行配信がスタートした。「Pastoral」配信ジャケットには寒木春華(HMCH)スタジオが今シングルのために新たに書き下ろしたイラストが使用されている。
そして11月12日に27枚目シングル「Little Bouquet / Pastoral」がリリース決定！今作は、「Little Bouquet」「Pastoral」2曲のミュージックビデオを収録したBlu-rayに加え、アニメ「羅小黒戦記」描きおろしイラストを使用した三方背スリーブケース＆ミニポスター付の期間生産限定盤、そして通常盤の２形態でのリリースとなる。
期間生産限定盤のジャケットには「Pastoral」配信ジャケットと同じく寒木春華(HMCH)スタジオが書き下ろしたイラストを使用。そして通常盤のイラストは 山口 洋佑氏が書き下ろし。印象的な愛くるしい黒猫と穏やかな風景が楽曲の世界を彩る。●配信情報
「Pastoral」
配信開始
配信リンクはこちら
https://Aimer.lnk.to/Pastoral
●リリース情報
Aimer 最新シングル
「Little Bouquet / Pastoral」
11月12日発売
予約はこちら
https://aimer.lnk.to/251112_PKG
【通常盤（CD）】
品番：VVCL 2811
価格：￥1,430（税込）
【期間生産限定盤（CD+BD）】
品番：VVCL 2812-2813
価格：￥2,090（税込）
＜BD＞
「Little Bouquet」Music Video
「Pastoral」Music Video
※アニメ「羅小黒戦記」描きおろしイラスト使用ミニポスター＆三方背ケース仕様
●作品情報
『羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来』
2025年11月7日(金) 日本語吹替版＆字幕版同時公開
＜イントロダクション＞
師弟の運命を揺さぶる突然の試練
真実を求めて新たな冒険が始まる
あらゆる世代を魅了した冒険ファンタジーがさらなる進化を遂げて帰ってくる。
前作で、心を交わしたシャオヘイとムゲンのその後が描かれる『羅小黒戦記２』が、日本語吹替版＆字幕版で同時公開決定！ 日本語吹替版では、黒猫の妖精・シャオヘイを花澤香菜、人間でありながら最強の執行人・ムゲンを宮野真守が演じるなど実力派キャストが集結。愛おしいキャラクターたち、疾走感のあるアクションとストーリー展開、すべてが一体となった心温まる冒険ファンタジー「羅小黒戦記２」。シャオヘイは新たな冒険の果てにどんな未来を選ぶのか--。
【STAFF】
監督：木頭、顧傑
副監督：周達煒、程暁榕、李根、鄭立剛
総作画監督：馮志爽
美術監督：呂屹峰、浩客
3D監督：周冠旭
撮影監督：梁爽
音楽：孫玉鏡
プロデューサー：叢芳氷、曹紫建
制作会社：北京寒木春華動画技術有限公司
配給：アニプレックス
協力：面白映画
日本語吹替版
音響監督：岩浪美和
音響制作：グロービジョン
【CAST(日本語吹替)】
シャオヘイ：花澤香菜
ムゲン：宮野真守
ルーイエ：悠木碧
ナタ：水瀬いのり
ユーディ：多田野曜平
リンヤオ：山路和弘
シームーズ：石田彰
チーネン：諏訪部順一
キュウ爺：チョー
パンジン：大塚芳忠
甲：榎木淳弥
乙：土屋神葉
日本版主題歌
Aimer「Little Bouquet」（SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.）
TVアニメ「羅小黒戦記」
2025年10月5日より
毎週日曜21:30から順次放送・配信中（※WEBシリーズの日本語吹替版）
【STAFF】
監督：木頭
脚本：木頭
副監督：顧傑、阿根、栗子、呆尾、小榕
作画監督：大爽
美術：呂屹峰
日本語吹替版
音響監督：岩浪美和
音響制作：グロービジョン
【CAST(日本語吹替)】
シャオヘイ：花澤香菜
シャオバイ：佐倉綾音
アゲン：潘めぐみ
シャンシン：鬼頭明里
ロウクン：山寺宏一
ディーティン：内山昂輝
おじいちゃん：茶風林
ムゲン：宮野真守
＜STORY＞
黒猫の妖精・シャオヘイは、重傷を負い、
路頭に迷っていたところをロシャオバイ（羅小白）という少女に拾われる。
少女の姓をとり「ロシャオヘイ（羅小黒）」と名付けられ、共に暮らすことに。
少女と黒猫の出会いは、
さまざまな“不思議”を巻き起こしていく--。
(C) Beijing HMCH Anime Co.,Ltd
