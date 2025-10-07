◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 ブルワーズ７ー３ズ―カブス（６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブスがブルワーズに連敗した。先発の今永昇太投手（３２）が２回２／３で５安打４失点３奪三振２本塁打で黒星。鈴木誠也外野手は「４番・右翼」で第１打席に先制３ランを放ったが、空砲となった。

鈴木は初回１死一、二塁。先発左腕アシュビーに対し、カウント１−１からの３球目、高めの直球をフルスイング。騒然とした中、打球は左翼２階席に着弾した。飛距離４４０フィート（約１３４・１メートル）、打球速度１１１・７マイル（約１７９・８キロ）、打球角度２６度の特大弾。鈴木はガッツポーズを繰り出しながらダイヤモンドを一周し、ホームインすると迎え入れたホーナーとタッカーと喜び合った。ベンチに戻っても手荒い歓迎を受け、笑顔を爆発させた。レギュラーシーズン終盤から通算９戦で７発目となった。鈴木はその後四球で出塁し、３打数１安打３打点１四球だった。

最高の援護をもらって先発マウンドに立った今永だったが、２者連続三振から３番コントレラスと４番イエリチに２者連続で左前安打を打たれ、２死一、二塁。５番ボーンに、内角へ食い込むスイーパーを左翼席へ同点３ランを打たれた。３点の援護をあっという間に使い切ってしまった。

２回は３者凡退で立ち直り、３回は２アウトまで簡単に奪ったが、コントレラスに内角へ食い込む直球を左翼席へ打たれ、勝ち越しを許した。続くイエリチにも右前打を打たれたところで降板となった。

今永はレギュラーシーズンで初回で被本塁打９本。防御率は７・２０と打ち込まれていた。

今永はレギュラーシーズンで９勝８敗、防御率３・３７。シーズンが進むにつれ、立ち上がりの不安定さが目立つようになった。一発病にも悩まされ、シーズン３１本塁打はリーグワースト２位。ＷＣＳでは第２戦でオープナーの２番手として登板して４回２失点。３安打に抑えたが、やはり２ランを浴びて２失点していた。