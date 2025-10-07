テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限ポイント
150.39 現値
150.23 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
150.21 エンベロープ1%上限（10日間）
148.72 10日移動平均
148.61 一目均衡表・転換線
148.17 200日移動平均
148.16 一目均衡表・雲（上限）
148.06 21日移動平均
148.06 一目均衡表・基準線
147.23 エンベロープ1%下限（10日間）
146.80 一目均衡表・雲（下限）
146.63 100日移動平均
145.88 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
主要ポイントを上回った状況。ボリンジャーバンド2シグマ上限の150.23が目先の短期的サポート
