150.39　現値
150.23　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
150.21　エンベロープ1%上限（10日間）
148.72　10日移動平均
148.61　一目均衡表・転換線
148.17　200日移動平均
148.16　一目均衡表・雲（上限）
148.06　21日移動平均
148.06　一目均衡表・基準線
147.23　エンベロープ1%下限（10日間）
146.80　一目均衡表・雲（下限）
146.63　100日移動平均
145.88　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

主要ポイントを上回った状況。ボリンジャーバンド2シグマ上限の150.23が目先の短期的サポート